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"Me siento avergonzada": Julieta Prandi habló tras su conflictiva separación de Emanuel Ortega

La modelo dialogó con una periodista y lamentó la difusión de las supuestas infidelidades del músico con Mariana Marx y Josefina Lynch. El cantante solicitó resguardo ante los medios de comunicación y reconoció su tristeza por la ruptura amorosa.

Julieta Prandi no ocultó su malestar.

Julieta Prandi no ocultó su malestar.

La actriz y conductora Julieta Prandi expresó su malestar en las últimas horas por las repercusiones de su reciente separación de Emanuel Ortega. La modelo canalizó su mensaje a través de la periodista Pilar Smith en el programa televisivo LAM, a raíz de los trascendidos de una supuesta infidelidad por parte del cantante.

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"Me siento avergonzada por toda esta situación", aseguró Prandi en su conversación privada. A la conductora le molestó la filtración de los supuestos vínculos del cantante con la escritora Mariana Marx y la cantante Josefina Lynch.

En esa misma línea de decepción, la modelo añadió: "Toqué fondo, terminé de desilusionarme con este episodio". Además, remarcó: "Estoy tranquila porque hice todo", dejando en claro sus intentos de salvar la relación antes del quiebre definitivo.

El final de la pareja alteró los planes inmediatos de Prandi. El próximo lunes era la fecha pautada para el inicio de la luna de miel con Ortega, pero ahora la protagonista de la noticia proyecta un viaje en soledad.

Emanuel Ortega pidió privacidad a la prensa en medio del escándalo

El hijo de Palito realizó sus primeras declaraciones públicas el martes, al ser abordado por un cronista en la puerta de su casa. El cantante manifestó su deseo de mantener el tema alejado de la exposición mediática y catalogó el momento como difícil.

"Es algo triste y quiero conservarlo en el ámbito de lo privado. Esto es muy antipático, pero no estoy de ánimo para hablar. Le pido disculpas, sepan entender", expresó el músico en un breve diálogo con el programa SQP.

Ante las consultas de la prensa sobre su estado emocional, el artista reconoció su malestar y cerró la entrevista con un pedido de respeto. "Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar", admitió Ortega, y luego concluyó: "Es algo privado entre dos personas".

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