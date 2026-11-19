La ausencia de una figura de la televisión argentina generó dudas entre los televidentes, hasta que decidió romper el silencio y explicar su situación.

Una inesperada decisión sacudió a la televisión argentina y generó sorpresa entre los televidentes. Un reconocido conductor dejó de aparecer en pantalla y despertó numerosas preguntas sobre su continuidad.

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La ausencia del periodista no pasó inadvertida entre sus seguidores, quienes comenzaron a manifestar su preocupación. Frente a las especulaciones, el protagonista decidió romper el silencio y explicar públicamente su situación.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el presentador brindó detalles sobre el difícil momento que atravesaba. Sus declaraciones dejaron al descubierto una exigente rutina laboral que terminó influyendo en su decisión.

Sergio Lapegüe confirmó su salida temporal de A24, donde conducía Noche de noticias, de 22 a 23 horas, desde febrero de 2026. Ante las consultas por su ausencia, el periodista publicó un video en Instagram para explicar qué había ocurrido.

"Estaba muy cansado, muy agotado" , reconoció el conductor, quien explicó que habló con las autoridades del canal para "parar un poquito la pelota y ordenar mejor los horarios" . Según detalló, la decisión fue personal y estuvo relacionada con el desgaste acumulado.

Sergio Lapegüe. Redes sociales

El periodista reveló las dificultades que enfrentaba diariamente para cumplir con sus compromisos laborales. "Estaba haciendo cinco horas de autos todos los días, durmiendo en hoteles", contó, y agregó que cenaba cerca de la una de la madrugada y se acostaba aproximadamente a las dos.

Lapegüe también reconoció que esa rutina perjudicaba su descanso. "Dormía mal, la pasaba realmente mal", expresó, y admitió que le resultaba difícil reducir sus responsabilidades porque "no quiero faltar a ningún lado". Sus palabras reflejaron el agotamiento que motivó su alejamiento. Santa Fe Diario+1

Sin embargo, Sergio Lapegüe continuará trabajando en América TV, donde conduce Lape Club Social Informativo, y mantendrá su actividad en Radio La 100. De esta manera, aclaró que su decisión no representa un retiro definitivo de los medios de comunicación.

Finalmente, el conductor confirmó que planea regresar a A24 en 2027, aunque con una agenda reorganizada. "El año que viene vuelvo, soy parte de la señal, me encanta estar ahí", aseguró, y remarcó que su intención es retomar el trabajo con horarios más ordenados.