Audios filtrados y rumores de infidelidad: se separó una de las parejas más famosas de la TV Ambos publicaron mensajes casi idénticos en sus historias. Pidieron respeto y privacidad a sus seguidores. Agregar C5N en









Con los comunicados, ambos confirmaron el final del vínculo ante sus seguidores. Redes sociales

Nenu López y Franco Zunino pusieron punto final a su noviazgo y lo comunicaron a través de sus cuentas oficiales de Instagram. La ruptura se conoció exactamente una semana después de la filtración de los audios de una pelea privada de la pareja. A ese episodio se sumaron los rumores de infidelidad, que la bailarina e influencer había intentado frenar con un descargo público. Con los comunicados, ambos confirmaron el final del vínculo ante sus seguidores.

La primera en dar la noticia fue ella, que publicó una placa de fondo negro y letras blancas en sus historias. En el texto, acompañado por un corazón rojo, expresó: "Quiero contarles que decidimos ponerle fin a nuestra relación. Hoy elegimos priorizarnos y tener tranquilidad. Les pido respeto y privacidad en este momento. Gracias por el cariño". Con esas palabras, la influencer eligió un mensaje breve y sin referencias a lo ocurrido en los días previos.

Una hora más tarde, el ex participante de Gran Hermano Generación Dorada replicó la misma modalidad en sus propias historias. Su mensaje fue casi idéntico al de su ex, y comenzó con una fórmula igual. "Quiero contarles que con Nenu decidimos ponerle fin a nuestra relación. Hoy elegimos priorizarnos y tener tranquilidad", escribió. De ese modo, la pareja dejó en claro que la decisión había sido tomada de común acuerdo.

Redes sociales El único agregado de Zunino estuvo en el cierre de su texto, donde sumó un emoji de corazón roto. "Les pido respeto y privacidad en este momento ya que es algo muy triste para mí. Gracias por el cariño", sostuvo. Así, ambos coincidieron en pedir reserva a sus seguidores y en remarcar que priorizan su tranquilidad tras el escándalo.

Redes sociales Los detalles detrás de la separación de Nenu López y Franco Zunino El anuncio formal llegó después de una semana de fuerte exposición mediática. Todo comenzó cuando un vecino grabó una discusión de la pareja, mantenida a los gritos en el departamento que compartían. El material trascendió y puso la intimidad de los jóvenes en el centro de la escena pública.

En las grabaciones se escuchaba a López reclamarle entre lágrimas a Zunino por un mensaje borrado. El reproche también estaba vinculado con una salida nocturna que él había mencionado en televisión. Esos dos puntos fueron los ejes de una pelea que, según lo que se oía, tenía a la influencer visiblemente angustiada. Los audios fueron puestos al aire por Pepe Ochoa, quien aseguró que el vínculo estaba desgastado por crisis recurrentes. El periodista también habló de una supuesta infidelidad, una versión que se instaló rápidamente a partir de la difusión del material. Horas después de que el audio se hiciera público, la protagonista salió al cruce en las redes sociales. En ese lugar desmintió que hubiera existido un engaño y cuestionó la invasión a su intimidad. Una semana más tarde, sin embargo, ella y Zunino confirmaron que su relación había llegado a su fin.