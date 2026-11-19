Levantaron un programa repleto de figuras antes de que debutara al aire Un escándalo interno sacude los pasillos de un canal tras conocerse una determinación que tomó por sorpresa a todos. Agregar C5N en









Un verdadero escándalo sacude la TV tras la cancelación de un proyecto antes de su estreno.

Un fuerte revuelo interno sacude por estas horas los pasillos de la Televisión Pública tras trascender la drástica determinación de cancelar de manera definitiva un proyecto televisivo antes de que llegara siquiera a emitir su primera entrega. La primicia fue dada a conocer por el periodista Fede Flowers, quien confirmó que la propuesta Mañaneros quedó completamente descartada de la grilla oficial.

De acuerdo con los pormenores expuestos al aire por el panelista especializado en espectáculos en El Observador, esta determinación dejó sin pantalla a una apuesta que ya contaba con fecha pautada para su lanzamiento el pasado 2 de noviembre. El envío tenía como objetivo renovar la programación de la emisora estatal con un formato descontracturado y de actualidad, pero las autoridades resolvieron dar marcha atrás con la producción a último momento.

El impacto de la medida cobró mayor dimensión al confirmarse la envergadura del equipo artístico que había sido convocado para encabezar esta propuesta periodística y de entretenimiento. Según precisó el propio Flowers, la conducción principal iba a estar a cargo de la dupla conformada por Jimena Cyrulnik y el Tucu López, quienes se preparaban para liderar las mañanas del canal junto a un staff integrado por reconocidas figuras del medio como la periodista Andrea Bisso.

Al momento de comunicar la bomba informativa, el comunicador remarcó lo insólito de que un ciclo de semejante calibre fuera dado de baja sin haber tenido siquiera la oportunidad de medirse frente al público televidente: "Levantaron un programa de TV sin haber debutado. Estoy hablando nada más ni nada menos que del programa Mañaneros, que tenía como objetivo debutar el 2 de noviembre con la conducción de Jimena Cyrulnik, el Tucu López, también iba a estar Andrea Bisso", detalló ante la sorpresa de todo el equipo.

De esta manera, el frustrado estreno vuelve a poner en el centro de la escena las tensiones y reestructuraciones que atraviesa la señal estatal en materia de contenidos y presupuestos. Mientras se aguarda por conocer cuál será el futuro laboral de los conductores y panelistas que ya estaban comprometidos con este proyecto, la cancelación de Mañaneros se convierte en uno de los episodios más llamativos de la temporada televisiva.

Los detalles detrás de la decisión para dar de baja el programa Aunque la propuesta había sido diseñada para sumarse a la franja matutina de la TV Pública con un equipo de conductores listo para salir al aire, el proyecto quedó trunco debido a un presunto conflicto económico vinculado a la administración de los recursos. Según explicó Fede Flowers, la iniciativa funcionaba bajo la modalidad de una productora independiente vinculada a Canal 7 y el detonante habría sido una grave irregularidad financiera que impidió continuar con los preparativos. Más allá del trasfondo presupuestario, el periodista señaló que la determinación ya tuvo un correlato visible dentro de la propia emisora estatal, donde comenzaron a borrarse las huellas promocionales del ciclo frustrado. En ese sentido, confirmó que las autoridades quitaron todo rastro publicitario de las figuras convocadas en los espacios oficiales de difusión interna y externa: "Ya los eliminaron del video institucional al Tucu López y Cyrulnik y los bajaron de la cartelera de la puerta del canal". De esta forma, lo que prometía ser una de las apuestas centrales para renovar las mañanas de la pantalla pública terminó disolviéndose en medio de sospechas sobre el destino de los fondos asignados y sin posibilidad de salir al aire. Mientras los protagonistas principales quedaron abruptamente desvinculados de la imagen oficial de la señal, el escándalo expone las fuertes tensiones administrativas alrededor de las producciones tercerizadas dentro de la televisión argentina.