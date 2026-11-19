La intervención en el Fleni se desarrolló sin complicaciones y el productor permanece en terapia intensiva, con una evolución que el parte describe como favorable.

El productor Mariano Chihade fue sometido a una cirugía en el Instituto Fleni, sede Belgrano , y desde la institución y su entorno cercano se difundieron novedades sobre su estado. El comunicado fue publicado el miércoles en la cuenta oficial de Instagram de Mandarina Contenidos y lleva la firma de Hernán Cohen Arazi, director médico de Fleni Belgrano.

En ese lugar se informó que la intervención se realizó ese día y que no hubo contratiempos durante el procedimiento. El texto indica que "en el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade fue intervenido quirúrgicamente en Fleni, sede Belgrano. La cirugía se desarrolló sin complicaciones. Actualmente se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia."

El motivo de la internación fue la detección de una imagen nodular en una resonancia magnética de cerebro. Según el parte médico difundido antes de la operación, el productor ingresó el martes 17 de noviembre para realizarse estudios programados a partir de ese hallazgo. En ese momento, la institución aclaró que se completaban las evaluaciones correspondientes para la intervención y llevó tranquilidad al señalar que se encontraba clínicamente estable. Hasta el momento no se brindaron más precisiones sobre las características del nódulo ni sobre un diagnóstico.

Quien amplió la información fue Ángel de Brito, amigo personal de la pareja, que habló este miércoles al mediodía en Bondi Live. El periodista confirmó que la cirugía fue exitosa y detalló los tiempos de la operación. "Entró a quirófano a las 8 de la mañana y salió cerca de las 13. Ahora permanecerá en terapia intensiva como cualquier persona a la que le realizan una cirugía del cerebro", explicó. Además, reconstruyó cómo se llegó a la intervención, ya que según su relato el viernes se hizo un estudio neurológico y el lunes le indicaron una resonancia magnética, que se realizó en una clínica donde lo dejaron internado. Horas después se decidió operar y por eso fue derivado al Fleni.

De Brito contó que estuvo con Chihade, con sus hijos Matilda y Máximo y con Mariana Fabbiani el día anterior a la operación, y describió el clima familiar como de verdadera preocupación. "Fue un momento dramático para Mariana, para sus hijos y para él. Una sorpresa porque estaba todo normal, no tuvo síntomas notorios", sostuvo. También adelantó cómo seguirá el proceso, que prevé el paso de terapia intensiva a sala común y luego al hogar, siempre según lo que definan los médicos, aunque aclaró que es prematuro precisar plazos.

En ese contexto, afirmó que la conductora no volverá a la televisión por el momento, ya que acompañará a su marido en la recuperación. La propia Fabbiani agradeció en sus historias las muestras de cariño, compartió una imagen de la Virgen Desatanudos y cerró con la frase "Esto también pasará", mientras que el periodista pidió dejar las especulaciones de lado y hacer una tregua mediática.

Quién es Mariano Chihade

Mariano Chihade es uno de los productores más influyentes de la televisión argentina, aunque su rostro resulta poco conocido para el público. Construyó una extensa carrera detrás de cámara y está casado desde 2010 con Mariana Fabbiani, con quien tiene dos hijos, Matilda y Máximo. Se conocieron en 2006 en los pasillos de América TV, cuando ella conducía RSM y él integraba el área de gerencia de programación del canal, y llevan juntos casi dos décadas.

Su recorrido comenzó en la industria audiovisual, donde pasó por productoras como Promofilm y Endemol Argentina y ocupó distintos cargos ligados a la dirección artística y de contenidos. También trabajó en América TV y formó parte de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión (CAPIT). En 2005 fundó Mandarina Contenidos, la compañía con la que desarrolló ficción, entretenimiento, magazines, documentales y realities para distintos canales y plataformas, y en 2018 se hizo cargo durante un año de la programación de Canal 4.

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Entre sus producciones más conocidas figuran El diario de Mariana, ciclo que conduce su esposa, LAM, con Ángel de Brito, y Sálvese quien pueda, con Yanina Latorre. La productora también estuvo detrás de El amor después del amor, la serie de Netflix basada en la vida de Fito Páez. Además, Chihade confió en Fabbiani para la conducción de ciclos como Mamushka (El Trece) y DDM (América TV), de modo que la relación también creció en el terreno profesional. En mayo de 2024 dio el salto al mundo digital con el lanzamiento de Bondi Live, un canal de streaming que reúne a figuras del espectáculo y el periodismo como De Brito, Laura Ubfal y Nazarena Vélez.

Hace pocas semanas volvió a ser noticia por la venta del 100% de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, dirigido por Víctor Santa María, operación que incluyó también al canal de streaming Bondi. Luego de esa transacción, trascendió su nombramiento como nuevo director ejecutivo integral de El Nueve, canal propiedad del grupo. A fines de octubre se refirió a la venta en una entrevista con el diario La Nación.

"La venta me genera una mezcla de emociones. Mandarina tiene 21 años de historia como productora argentina, atravesando todas las vicisitudes del país, una pandemia y muchos desafíos. El orgullo de venderla es enorme porque de algún modo valida todo el trabajo que hicimos durante estos años", expresó.