Durante su reciente paso por el ciclo SQP, Martita Fort decidió romper el silencio para confirmar el final de su noviazgo. Lejos de mostrarse afectada, la hija de Ricardo Fort explicó que ya atravesó la etapa más difícil y que hoy prioriza su propio bienestar: " Estoy perfecta . El duelo, si se quiere, ya lo hice hace unas semanas, porque veníamos de una relación a la que le puse la mejor de las ondas. Por ahí pesaron las diferencias y la distancia ", aseguró.

A su vez, remarcó que nunca encontró reciprocidad a la hora de dialogar: " Yo soy muy comunicativa, me gusta que las cosas que pienso salgan de mi boca. Le di muchas veces el espacio para hablar y me fui enterando acá de lo que piensa de mí".

Uno de los aspectos que más incomodidad le generó fue la intención de su expareja de resolver una historia importante mediante un simple intercambio escrito. Según relató, consideraba que el vínculo merecía otro tipo de cierre después de todo lo vivido: "Estas semanas no nos pudimos ver, estaba pensando en ir para allá. Él pensó en hablarlo por mensajes, algo que me parece fuerte para terminar la relación. Prefiero hablarlo en persona o, a lo mejor, por llamada. Tampoco le gustaban las llamadas".

Al profundizar en las causas concretas que terminaron por desgastar la pareja, Martita apuntó directamente contra los constantes cuestionamientos de su ex hacia su actividad profesional y su estilo de vida, dejando en claro que esas inseguridades resultaron insostenibles: "¿Por qué voy a duelar tanto a alguien? No le gustaba mi trabajo. No le dio la talla, en definitiva ". Pese a esa sentencia lapidaria, aclaró que apostó genuinamente por el romance y trató de contenerlo en todo momento: "Lo quise un montón, intenté que se sintiera seguro conmigo, con la distancia, con la plata, con todo. Pero bueno, intenté de todo".

En esa misma línea de sinceridad absoluta, la heredera del imperio chocolatero detalló el tenor de las recriminaciones que recibía a diario y descartó de plano cualquier versión vinculada a una tercera persona: "A él le falta... Me suele pasar: soy mucho plato para un pibe inseguro. Me ha dicho cada pelotudez, con reclamos sobre mi trabajo. Yo nunca le fui infiel ".

Finalmente, contó que hasta último momento intentó acercarse para conocer su entorno íntimo y mantener una charla pendiente cara a cara, aunque un nuevo desplante terminó por sellar la distancia definitiva: "Hace un mes que mi agenda está ocupada y le estoy diciendo de ir para allá, porque no conocía a su círculo. Iba a ir mañana. Tenía mis cosas para decirle; antes de eso, voy mañana. Capaz la noticia era más amena. Él me canceló porque no podía el jueves". Con la página dada vuelta y enfocada en sus proyectos personales, resumió su postura actual con una frase contundente: "Me quiero más a mí".

El ex de Marta Fort rompió el silencio

Luego de que Marta Fort anunciara este miércoles en sus historias de Instagram el final de su vínculo con Juan Manuel Ramírez tras apenas unos meses juntos, el joven decidió dar su versión tras ser contactado por Pochi de Gossipeame. En el posteo que disparó la polémica, la hija de Ricardo Fort apuntó con dureza contra quienes no logran adaptarse a su nivel de visibilidad mediática: "Mi vida y exposición es mucha información para inseguros". Al aire de Puro Show, la panelista leyó la primera reacción del uruguayo al tomar conocimiento de la publicación: "Hola, ¿cómo estás? Sí, me acabo de enterar por la historia, la cual me llamó la atención porque siempre fui respetuoso".

Según relató la comunicadora, el muchacho se mostró sorprendido por el modo en que se hizo pública la ruptura y sostuvo que la iniciativa de terminar había partido de él, planteando una postura distinta a la sugerida en las redes. Al respecto, explicó cuáles fueron las razones que lo llevaron a dar un paso al costado sin que mediara un episodio puntual: "No pasó nada en especial. Le dije que no quería seguir con la relación porque hay ciertas actitudes del día a día que no me gustan". A su vez, remarcó que lo descolocó leer el mensaje en el que la mediática lo tildaba de inseguro.

Durante el intercambio con la integrante del ciclo de El Trece, el exnovio de la influencer también salió al cruce de cualquier sospecha sobre un eventual interés económico o mediático de su parte, marcando distancia del mundo del espectáculo. Con tono firme, aseguró que nunca buscó rédito de la popularidad ni de los recursos de su expareja y reiteró su perfil bajo frente a los medios: "Jamás me colgué de su fama ni de su plata, eso es real también. Siempre escapé de las cámaras porque yo no pertenezco".

Por último, el joven quiso dejar en claro que mantiene una valoración positiva del entorno cercano de la mediática y que no piensa entrar en disputas públicas ni alimentar el escándalo tras el cierre de la historia. En esa línea, destacó el buen trato recibido por parte de la familia y fijó su postura de reserva de cara al futuro: "La familia me trató muy bien siempre y merecen que yo no salga a decir nada, ni bueno ni malo. Todo bien de mi parte"