El partido de Luzu TV contra 412 tuvo todos los condimentos, pero hubo un momento que poco se vio en la transmisión y se trató de una pelea entre Nico Occhiato y Agusneta. A pesar de que ambos trabajaban en Luzu TV, la disputa de la pelea los dejó cara a cara y tuvieron que aclarar las cosas.
El duelo terminó 7 a 6 para Luzu, después de estar en desventaja casi todo el partido. En el último minuto, el equipo de Davo Xeneize tuvo un penal a favor con la oportunidad de empatarlo y llevarlo a los penales, pero La Cobra lo erró y Luzu fue bicampeón.
En cuanto al cruce, se dio en el primer tiempo a los 27 minutos. En las redes sociales aseguraron que Occhiato se enojó en serio, pero él lo aclaró: “Fue muy violento el partido. Estoy lesionado y Agusneta me lesionó. Adentro de la cancha es un mala leche, no por la patada en la que me lesiona sino por el codazo”.
Cuál fue la estrategia de Nico Occhiato contra Agusneta
“No pensé que se iba a asustar tanto”, indicó Occhiato. Y Momi agregó: “Yo lo conozco a Occhiato y él se enojó de verdad”. Pero finalmente, reveló por qué se mostró tan enojado.
El conductor contó: “Agusneta viene, de verdad me enojo yo cuando me viene arriba. No me gustó porque fue mala leche. Le dije: ‘la próxima saltá porque te voy a matar. No estoy jodiendo’”.
“Yo lo fui a buscar enojado de verdad. Me empezó a pedir perdón y ahí le dije a los chicos: ‘Le estoy haciendo creer a Agusneta que estoy enojado de verdad’”, reveló y ahí Marcos Giles contó cómo lo sacaron del partido.