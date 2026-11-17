La pelea que no se vio en el partido de Luzu vs. 412: "Nico Occhiato se enojó en serio" En el primer tiempo del encuentro, que se disputó con récord histórico de audiencia en YouTube, hubo un encontronazo entre el empresario con un jugador rival. En redes sociales aseguraron que hubo bronca verdadera y el conductor de Nadie dice nada salió a aclararlo. Agregar C5N en









La pelea entre Occhiato y Agusneta. Redes sociales

El partido de Luzu TV contra 412 tuvo todos los condimentos, pero hubo un momento que poco se vio en la transmisión y se trató de una pelea entre Nico Occhiato y Agusneta. A pesar de que ambos trabajaban en Luzu TV, la disputa de la pelea los dejó cara a cara y tuvieron que aclarar las cosas.

El duelo terminó 7 a 6 para Luzu, después de estar en desventaja casi todo el partido. En el último minuto, el equipo de Davo Xeneize tuvo un penal a favor con la oportunidad de empatarlo y llevarlo a los penales, pero La Cobra lo erró y Luzu fue bicampeón.

Cualquiera el occhiato, capaz no fue muy leal agusneta en esa jugada pero q esperas si tu jefe te viene a prepotear así, obvio q pedir perdón y cortarla ahí



NO DEJA DE SER TU JEFE, hay una relación de poder más allá que sea en un partido



Y todavía lo tilda de q arrugo, nefasto https://t.co/VfcbwqX0Vh — Bon apPetit (@bon_appetit1899) November 16, 2026 En cuanto al cruce, se dio en el primer tiempo a los 27 minutos. En las redes sociales aseguraron que Occhiato se enojó en serio, pero él lo aclaró: “Fue muy violento el partido. Estoy lesionado y Agusneta me lesionó. Adentro de la cancha es un mala leche, no por la patada en la que me lesiona sino por el codazo”.

Cuál fue la estrategia de Nico Occhiato contra Agusneta “No pensé que se iba a asustar tanto”, indicó Occhiato. Y Momi agregó: “Yo lo conozco a Occhiato y él se enojó de verdad”. Pero finalmente, reveló por qué se mostró tan enojado.

El conductor contó: “Agusneta viene, de verdad me enojo yo cuando me viene arriba. No me gustó porque fue mala leche. Le dije: ‘la próxima saltá porque te voy a matar. No estoy jodiendo’”.

“Yo lo fui a buscar enojado de verdad. Me empezó a pedir perdón y ahí le dije a los chicos: ‘Le estoy haciendo creer a Agusneta que estoy enojado de verdad’”, reveló y ahí Marcos Giles contó cómo lo sacaron del partido.