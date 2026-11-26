Una bandera con un mensaje intimidatorio apareció colgada este miércoles en Avellaneda contra el extenista, quien compite por la presidencia del club. "En una campaña no vale todo", lamentó.

Una bandera con amenazas de muerte contra el extenista y candidato a presidente de Independiente, Gastón Gaudio, y sus hijos apareció colgada este miércoles sobre la avenida Mitre al 2000, en la localidad bonaerense de Avellaneda . El episodio intimidatorio ocurrió a menos de tres semanas de las elecciones del club, previstas para el domingo 13 de diciembre, y apenas dos días después del cierre de presentación de listas.

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El lienzo blanco, escrito con letras rojas y negras junto a un escudo de la institución, exhibía la inscripción "Gaudio, vamos a matar a vos y a tus hijos" a la vista de quienes circulaban por esa arteria de Crucecita. Hasta el momento no trascendió la identidad de los responsables del hecho ni si la intimidación derivó en una denuncia policial o judicial.

Los comicios del domingo 13 de diciembre se desarrollarán entre las 9 y las 18 en la sede social de avenida Mitre 470, con una cifra histórica de cinco listas en competencia y sin candidatos del actual oficialismo. De este modo concluirá el ciclo iniciado en 2022 por Fabián Doman y continuado desde abril de 2023 por Néstor Grindetti .

Gaudio encabeza la nómina de Gente de Independiente acompañado por Fabio Fernández, Lucas Brea y el respaldo del ídolo Ricardo Enrique Bochini . Frente a él competirán Luciano Nakis por Lista Roja —con el apoyo de Daniel Bertoni y Sergio Agüero —, el periodista Enrique Sacco por Movimiento Independiente Auténtico, Daniel González por Agrupación Independiente y Adrián Héctor Simón por Auténticos Rojos.

Tras conocerse el mensaje, el campeón de Roland Garros 2004 lamentó el episodio en sus redes sociales y expresó: "Que triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez" , al tiempo que advirtió que los autores "cruzaron un límite" y que "en una campaña no vale todo" .

Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez.



Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo.



Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos. — Gaston Gaudio (@gastongaudio) November 26, 2026

El candidato reconoció que atraviesa un día de "mierda" y una situación que "no es linda", aunque aclaró que no modificará su rumbo electoral. "Yo sabía dónde me estaba metiendo, sabía que esto podía pasar", sostuvo Gaudio, y ratificó: "Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos".

Respecto de su entorno íntimo, el dirigente señaló que debe "explicar lo que está pasando" a su mujer y a sus hijos. Asimismo, manifestó que a sus familiares "no les gusta nada" vivir bajo amenaza y reconoció que "se ponen muy mal" ante este escenario.

Luciano Nakis condenó los hechos de violencia y expresó su solidaridad con la familia Gaudio

Por su parte, el candidato opositor y actual prosecretario de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Luciano Nakis, rechazó las amenazas mediante un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. "Con la vida y la familia no se jode. Como padre me revuelve el estómago ver algo así", escribió el referente de Lista Roja.

Con la vida y la familia no se jode. Como padre me revuelve el estómago ver algo así. Ni yo ni nadie de mi espacio va a permitir ninguna expresión de violencia. Mi solidaridad con Gastón y su familia. — Luciano Nakis (@LucianoNakis) November 26, 2026

En la misma publicación, el dirigente fijó su postura frente al clima electoral de la institución de Avellaneda. "Ni yo ni nadie de mi espacio va a permitir ninguna expresión de violencia. Mi solidaridad con Gastón y su familia", concluyó Nakis.