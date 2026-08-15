Mientras prepara nueva música y participa de la televisión, la cantante vuelve a demostrar que la moda y la imagen también son parte de su propuesta artística.

“Adentrándome paso a paso en la nueva era. JPT viene para quedarse”, escribió la cantante junto a las imágenes que compartió en sus redes sociales.

Así fue el look con el que sorprendió Nicki Nicole y avisó que "viene para quedarse" : en medio de una etapa cargada de proyectos profesionales, la cantante rosarina sorprendió a sus seguidores con una renovación de su imagen que se volvió tendencia en redes sociales.

La decisión que tomó la esposa de Lisandro Martínez tras los rumores de infidelidad y las dudas por su edad

La it girl atraviesa un momento de transformación y decidió acompañar el lanzamiento de su próximo disco, “JPT”, con un cambio de look que no pasó desapercibido. La artista apostó por una estética diferente y recibió miles de comentarios de sus fanáticos.

De esta manera, el cambio de imagen funciona también como una presentación de esta nueva etapa artística, en la que la cantante apuesta por renovar algunos aspectos de su estilo sin perder su identidad.

La cantante mostró su cabello castaño oscuro con un flequillo recto y sumó un detalle que generó especial repercusión: una mecha rubia en uno de los laterales, creando un marcado contraste con el resto de su melena.

Para completar la propuesta, Nicki lució una campera de cuero marrón claro y mostró un piercing en el labio, reforzando una estética urbana y audaz. La publicación rápidamente generó repercusión y superó los 500 mil “me gusta”, además de recibir una gran cantidad de comentarios de sus seguidores.

“Adentrándome paso a paso a la nueva era. JPT viene para quedarse”, escribió la cantante junto a las imágenes que compartió en sus redes sociales. El mensaje no solo hizo referencia a su nuevo estilo, sino también al momento profesional que atraviesa. “JPT” será su próximo disco, un proyecto que la artista describió como una especie de bitácora de los últimos dos años de su vida.

A este lanzamiento se suma otro de los grandes proyectos profesionales de Nicki Nicole durante 2026: su participación como jurado del regreso de “Popstars”. La artista se incorporó al programa junto a otras figuras de la escena musical y compartió distintos momentos del detrás de escena. Incluso se mostró junto a Ángela Torres, con quien protagonizó algunos momentos musicales que despertaron gran entusiasmo entre los seguidores.