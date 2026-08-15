IR A
IR A

Así fue el look con el que sorprendió Nicki Nicole y avisó que "viene para quedarse"

Mientras prepara nueva música y participa de la televisión, la cantante vuelve a demostrar que la moda y la imagen también son parte de su propuesta artística.

“Adentrándome paso a paso en la nueva era. JPT viene para quedarse”

“Adentrándome paso a paso en la nueva era. JPT viene para quedarse”, escribió la cantante junto a las imágenes que compartió en sus redes sociales.

Así fue el look con el que sorprendió Nicki Nicole y avisó que "viene para quedarse": en medio de una etapa cargada de proyectos profesionales, la cantante rosarina sorprendió a sus seguidores con una renovación de su imagen que se volvió tendencia en redes sociales.

Licha y Muri llevan varios años juntos.
Te puede interesar:

La decisión que tomó la esposa de Lisandro Martínez tras los rumores de infidelidad y las dudas por su edad

La it girl atraviesa un momento de transformación y decidió acompañar el lanzamiento de su próximo disco, “JPT”, con un cambio de look que no pasó desapercibido. La artista apostó por una estética diferente y recibió miles de comentarios de sus fanáticos.

De esta manera, el cambio de imagen funciona también como una presentación de esta nueva etapa artística, en la que la cantante apuesta por renovar algunos aspectos de su estilo sin perder su identidad.

El nuevo look de Nicki Nicole

La cantante mostró su cabello castaño oscuro con un flequillo recto y sumó un detalle que generó especial repercusión: una mecha rubia en uno de los laterales, creando un marcado contraste con el resto de su melena.

Para completar la propuesta, Nicki lució una campera de cuero marrón claro y mostró un piercing en el labio, reforzando una estética urbana y audaz. La publicación rápidamente generó repercusión y superó los 500 mil “me gusta”, además de recibir una gran cantidad de comentarios de sus seguidores.

“Adentrándome paso a paso a la nueva era. JPT viene para quedarse”, escribió la cantante junto a las imágenes que compartió en sus redes sociales. El mensaje no solo hizo referencia a su nuevo estilo, sino también al momento profesional que atraviesa. “JPT” será su próximo disco, un proyecto que la artista describió como una especie de bitácora de los últimos dos años de su vida.

A este lanzamiento se suma otro de los grandes proyectos profesionales de Nicki Nicole durante 2026: su participación como jurado del regreso de “Popstars”. La artista se incorporó al programa junto a otras figuras de la escena musical y compartió distintos momentos del detrás de escena. Incluso se mostró junto a Ángela Torres, con quien protagonizó algunos momentos musicales que despertaron gran entusiasmo entre los seguidores.

Noticias relacionadas

Sotessel hizo la primera prueba y se emocionó en un video con De Paul.

Tini en París: los detalles del vestido con un diseño exclusivo para el casamiento con De Paul

Kelly McGillis alcanzó la fama internacional gracias a su papel en Top Gun.

Qué fue de la vida de Kelly McGillis, la actriz que causó furor en Top Gun

El músico dejó en claro su firme postura sobre el conflicto bélico.

L-Gante canceló su show en Israel y explicó los motivos con un duro mensaje: "Tengo que cuidar mi imagen"

La periodista se refirió a la carta documento que recibió.

Una figura de Telefe puso en duda su participación en un programa exitoso: "Hay muchas injusticias"

últimas noticias

play

"No estoy en edad para otra batalla", el desgarrador relato de un empresario que cerró su pyme

Hace 17 minutos
Renunció una panelista de Arriba Argentinos.

Renunció una panelista de El Trece y lo anunció en pleno programa

Hace 34 minutos
Todo lo que pasó en la final: la refcam.

La FIFA publicó la cámara del árbitro de la final del Mundial 2026: del pedido a Messi al diálogo con los jugadores

Hace 39 minutos
La empresaria se destacó en la F1 gracias a un exclusivo accesorio.

Modelo de lujo: así era la cartera que Antonela Roccuzzo lució en la Fórmula 1

Hace 1 hora
Las condiciones meteorológicas serán un factor clave.

Como estará el clima en el Día del Niño

Hace 1 hora