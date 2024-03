Nicki Nicole habló por primera vez de su separación de Peso Pluma: "Fue todo bastante..."

“Sentí que fue todo bastante expuesto y que, desde mi parte, tenía también como que decir lo que sentía y lo que me pasaba. También me gustaron los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo y mucho cariño”, expresó.

Además, se refirió a la mediatización de la relación: “Es algo que es un poco difícil cuando se mezcla lo privado con la exposición porque sale mucha gente a decir: 'Ah, bueno, ahora van a hacer esto’". "Como que salen a opinar y es difícil”, sostuvo.

“Entonces yo dije: ‘Ok, esto está pasando, está en mí decir algo o no decirlo’. Pero siento que lo tengo que decir y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. Y, si no fuera así, no estaría siendo yo al 100%”, concluyó ante la aprobación de los presentes.

Embed NICKI NICOLE se sincera y CUENTA, por primera vez, cómo vivió su RUPTURA con PESO PLUMA pic.twitter.com/BUhdQ0jIp5 — LOS40 (@Los40) March 19, 2024

La contundente decisión de Peso Pluma tras su separación de Nicki Nicole

La separación entre Nicki Nicole y Peso Pluma marcó la agenda y generó repercusión en todas partes. Por ese motivo, el mexicano se bajó de los recitales que tenía previstos para Latinoamérica y, además, tuvo un contundente gesto en redes sociales que confirma su mal momento.

La relación entre ellos terminó el día que las redes sociales amanecieron con un video de Peso Pluma con una mujer caminando al lado y luego sentado en una mesa por cenar. Por eso, Nicki sacó inmediatamente un comunicado que admitía haberse enterado de la misma forma que todos.