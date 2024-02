El contundente mensaje de Nicki Nicole que confirmó la infidelidad de Peso Pluma y la separación

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/therealbuni/status/1757396715521331255?s=46&t=KmWDKUqSZ57y5KZAE0Qksw&partner=&hide_thread=false Lo agarraron a Peso Pluma de la mano con otra mina en Las vegas

Se hacia el re boludo

Encima Nicki Nicole ya borro todas las fotos con el en ig pic.twitter.com/alGrXI1Jgr — ElBuni (@therealbuni) February 13, 2024

Ante esto, la rosarina borró sus fotos con el artista en Instagram y, luego de unas horas, en sus historias de la misma red social dejó un contundente mensaje sobre cómo está su relación con el autor de Ella Baila Sola.

Nicki Nicole confirmó la separación e infidelidad de Peso Pluma

Con un posteo donde prefirió elegir un fondo negro y letras blancas, Nicki abrió su corazón y dejó un contundente mensaje: “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, agregó la artista confirmando la infidelidad del mexicano con quien estaban en pareja desde hace algunos meses.

Ahora, con la confirmación de la separación queda totalmente en un costado los dicho por esta vidente, a menos que el tiempo hago lo suyo y ambos artistas hablen de los sucedido y el amor sea más fuerte.