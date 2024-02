La contundente decisión de Peso Pluma tras su separación de Nicki Nicole

Peso Pluma Redes sociales

Y luego agregó que si se ve mal en una relación: “Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”. Ella decidió borrar todas las fotos de sus redes con él, pero lejos de sentirse mal, él no solo canceló sus shows en Latinoamérica y eliminó todas las fotos con la artista.

No sorprendió, pero tampoco salió a dar su versión de los hechos ni brindó un comunicado sobre lo sucedido. De esta manera, se confirma el quiebre total de la relación.

Trueno volvió a hablar de la separación de Nicki Nicole y Peso Pluma e hizo una aclaración: "Merece una explicación..."

El músico Mateo Palacios, más conocido como Trueno, quedó en medio de la polémica por su comentario que hizo sobre los escenarios sobre “fieles y traidores” y muchos lo vincularon con un claro mensaje a su exnovia, Nicki Nicole, en medio de su escandalosa separación con Peso Pluma.

Todo comenzó este fin de semana, cuando, durante su presencia en un festival en Chile, en multitudinario Surfestival, el músico argentino tomó unos minutos antes de cantar Mamichula, canción de la que la rosarina es parte, y le habló al público sobre la traición.

“Yo creo que este mundo se divide entre los traidores y los fieles, así que les agradezco a todas las personas que son fieles por estar ahí desde siempre con nosotros y con nuestra cultura”, comenzó diciendo el trapero desde el escenario.