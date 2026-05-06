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Paul McCartney y Ringo Starr lanzan su primer tema juntos desde Los Beatles

A sus 83 años, el músico británico rompe con seis años de silencio y comparte un tema con su excompañero de banda. El nuevo disco, The Boys of Dungeon, Lane se estrenará el 29 de mayo.

El artista publicó un adelanto en sus redes sociales y confirmó que se podrá escuchar el viernes.

El artista publicó un adelanto en sus redes sociales y confirmó que se podrá escuchar el viernes.

Redes sociales

Paul McCartney revolucionó el mundo de la música con el anunció de una colaboración con Ringo Starr con Home To Us y despertó el amor de los fanáticos de The Beatles.

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Es la primera vez que el reconocido baterista del cuarteto de Liverpool, que integró desde sus inicios en 1962 hasta su separación en 1970, colabora en un tema con McCartney. Esto representa un hito absoluto por su participación en un disco solista de su compañero de banda.

El anuncio se dio en un evento íntimo para fans en los míticos estudios Abbey Road. "Mi nuevo álbum The Boys of Dungeon Lane será tuyo el 29 de mayo", escribió el músico en sus redes sociales.

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El tema no solo cuenta con la batería y la voz de Ringo, sino también con Chrissie Hynde, de The Pretenders, y Sharleen Spiteri de Texas, y forma parte del nuevo álbum que saldrá a la venta a fines de mayo.

El compositor de Hey Jude, junto a John Lennon, contó detalles del material inédito en un evento exclusivo para 50 fanáticos que asistieron este lunes a una escucha en Londres antes de su estreno. Home To Us nació durante una sesión en el estudio del productor Andrew Watt, en Los Ángeles, cuando McCartney estaba trabajando en su nuevo material.

El regreso de Paul McCartney

A sus 83 años, Paul McCartney está más activo que nunca: anunció el lanzamiento del disco The Boys of Dungeon Lane después de 6 años de silencio, y con la participación estelar de Ringo Starr. También colabora con The Rolling Stones en su próximo disco, Foreign Tongues, en donde toca el bajo.

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