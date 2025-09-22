Es una serie de Netflix y lo consideran como uno de los mejores thrillers policiales Esta producción de la plataforma de streaming cuenta con un equipo creativo que ya triunfó en Ozark y tiene todo lo necesario para repetir el éxito con esta historia.







Netflix incorporó a su catálogo una nueva producción que está llamando la atención de los fanáticos del suspenso y el drama criminal. La plataforma de streaming lanzó Black Rabbit, una miniserie protagonizada por las reconocidas figuras de Jude Law y Jason Bateman, que promete convertirse en un contenido que será muy reproducido por sus suscriptores. Esta serie de ocho episodios, que debutó el 18 de septiembre de 2025, ya está generando comparaciones con exitosas producciones anteriores de la plataforma.

La creación de Zach Baylin, nominado al Oscar por King Richard, junto a Kate Susman, lleva a los espectadores al ambiente nocturno de Nueva York. La historia explora la turbulenta relación entre dos hermanos cuyas vidas se entrelazan nuevamente en circunstancias complejas, mezclando elementos del thriller psicológico con un profundo retrato sobre los vínculos familiares. El medio especializado CBR ya la catalogó como "uno de los mejores thrillers policiales de Netflix", estableciendo altas expectativas para esta producción.

Con un elenco de lujo que incluye nombres destacados de la industria y un relato que le da lugar al estilo y al peligro, Black Rabbit se ubica como una apuesta fuerte de Netflix. La serie, comparada con el éxito de Ozark por su tono y la participación activa de Bateman como director y productor, busca replicar esa fórmula ganadora que tanto le funcionó a la plataforma.

Netflix: sinopsis de Black Rabbit Black Rabbit lleva al espectador al vertiginoso universo de la vida nocturna neoyorquina, donde los hermanos Friedken enfrentan tanto los demonios de su pasado como las amenazas del presente. Jake Friedken, interpretado por Jude Law, es el carismático propietario de Black Rabbit, un exclusivo restaurante y club que se posicionó como uno de los destinos más codiciados de Manhattan. Su mundo aparentemente perfecto se tambalea cuando su hermano Vince, encarnado por Jason Bateman, regresa de forma inesperada al negocio familiar luego de años de ausencia.

Lo que inicialmente parece una oportunidad de reconciliación y una segunda chance familiar, rápidamente se transforma en una situación explosiva llena de tensiones. La serie explora cómo el reencuentro entre estos hermanos, marcados por decisiones del pasado y personalidades incompatibles, desencadena una serie de eventos que ponen en riesgo todo lo que Jake construyó hasta el momento. blackk rabbit Tráiler de Black Rabbit Embed - BLACK RABBIT | Official Trailer | Netflix Reparto de Black Rabbit El elenco de Black Rabbit reúne a un grupo excepcional de intérpretes que aportan su talento a este complejo entramado de personajes: Jude Law como Jake Friedken

