Truco de carnicero: así podés descongelar la carne en cinco minutos sin estropearla

Muchos recurren al microondas o al agua caliente, pero estos métodos pueden cocinarla parcialmente o hacer que pierda jugosidad.

Por
Un tip muy importante para el hogar.

Truco de carnicero: descongelar la carne de manera incorrecta puede afectar tanto su sabor como su textura, e incluso generar riesgos para la salud por proliferación de bacterias. Así podés hacerlo en cinco minutos sin estropearla.

Además de ahorrar tiempo, este tip mantiene la carne jugosa y segura para el consumo, lo que es ideal para preparaciones rápidas y cenas de última hora. También reduce el desperdicio de alimentos al permitir cocinar la carne inmediatamente.

Siempre cociná la carne inmediatamente después de descongelarla con este método. Mantenerla en la bolsa o guardarla nuevamente puede aumentar el riesgo de contaminación. Siguiendo este procedimiento, podés disfrutar de un plato de calidad en tiempo récord, tal como lo hacen los profesionales.

descongelar carne

Cómo podés descongelar la carne en pocos minutos con el truco de un carnicero

Los carniceros profesionales conocen técnicas que permiten descongelar carne rápidamente sin comprometer su calidad. Uno de los métodos más efectivos combina temperatura, circulación de aire y manipulación adecuada para acelerar el proceso sin dañar el producto.

El truco de cinco minutos

Según expertos, podés descongelar un corte pequeño en apenas cinco minutos usando una bolsa hermética y agua fría corriente. Este método evita que la carne se cocine accidentalmente, conservando su textura y sabor.

Paso a paso del método

  • Colocá la carne en una bolsa plástica bien sellada.
  • Sumergila en un recipiente con agua fría corriente, asegurándote de que el agua rodee completamente la bolsa.
  • Mové suavemente la carne mientras el agua circula para acelerar la descongelación.
  • En unos cinco minutos, cortes pequeños estarán listos para cocinar.

Qué evitar al descongelar

Nunca uses agua caliente ni dejés la carne a temperatura ambiente por mucho tiempo. Estos métodos pueden favorecer la proliferación de bacterias y alterar la textura de la carne, dejando un producto seco o parcialmente cocido en los bordes.

Alternativas según el tipo de corte

Los cortes más gruesos, como bifes o roast beef, pueden requerir un poco más de tiempo, pero el principio es el mismo: bolsa hermética + agua fría + circulación constante. Para carnes molidas o filetes finos, cinco minutos suelen ser suficientes.

