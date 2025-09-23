La OCDE recortó la previsión para la Argentina y pronostica un crecimiento del 4,5% para 2025

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recortó siete décimas su estimación de junio y advirtió que la inestabilidad política y financiera reciente podría afectar las proyecciones.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) , a la que el presidente Javier Milei busca que la Argentina se adhiera, recortó su proyección de crecimiento para el país al 4,5%, siete décimas por debajo de la estimación publicada en junio . Se trata de la mayor corrección a la baja entre los países del G20, según el informe interino de Perspectivas publicado este martes.

Álvaro Pereira , economista jefe de la OCDE, explicó a EFE que el ajuste responde a una desaceleración del consumo privado y de las exportaciones, así como a una caída del crédito. Además, indicó que se ha observado un retroceso en la industria y en la construcción, sectores clave para la actividad económica.

Para 2026, el organismo mantiene su previsión de crecimiento en 4,3%, la misma que había anticipado hace tres meses . No obstante, Pereira advirtió que estas proyecciones no contemplan los signos de inestabilidad política y financiera registrados en las últimas semanas en el país, que de agravarse podrían tener un impacto macroeconómico.

En 2024, el PBI argentino cayó 1,3% , siendo la única economía del G20 que estuvo en recesión durante ese año.

Por otro lado, la OCDE proyecta una fuerte moderación de la inflación: desde el 219,9% registrado en 2024, la tasa bajaría a una media del 39,8% en 2025 y al 16,5% en 2026, lo que supondría el nivel más bajo de los últimos años.

Qué es la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un ente de cooperación internacional integrado por 38 estados con el propósito de coordinar políticas económicas y sociales para maximizar su crecimiento y fomentar el desarrollo tanto de los países miembros como de aquellos no adherentes.

Fue fundada en 1961 por potencias como Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania y tiene su sede central en el Château de la Muette, en París.

Entre los objetivos de la agrupación están contribuir a la expansión económica de sus países miembros y de aquellos en vías de desarrollo. Su enfoque abarca la expansión del comercio mundial, el fomento del crecimiento económico y del empleo, y la mejora constante del nivel de vida. Además, aboga por mantener la estabilidad financiera y contribuir al desarrollo de la economía global.