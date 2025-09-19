IR A
Una excelente serie de Netflix que tenés que ver si te gustó Adolescencia: tiene 4 capítulos

Una miniserie de la plataforma de streaming que retrata un caso real con crudeza y sensibilidad, donde la problemática del racismo en los jóvenes en Estados Unidos toma protagonismo.

La fiebre por la serie de Netflix, Adolescencia sigue intacta. La producción británica sorprendió no solo por su propuesta arriesgada con planos secuencia, sino también por el retrato descarnado de un chico de 13 años enfrentado a la violencia, la incomprensión y la mirada pública. No es casualidad que el joven Owen Cooper ya haya hecho historia en los Emmy a sus 15 años.

Esta historia tiene pasión, pero también intriga y venganza.
Para quienes quedaron enganchados con esa narrativa intensa, se recomienda ver Así nos ven, una miniserie de cuatro capítulos, que aunque no explora las redes sociales ni el universo digital, sí abre una ventana a una adolescencia atravesada por la injusticia, la discriminación y un sistema que les dio la espalda a cinco jóvenes.

Estrenada en 2019, esta producción creada por Ava DuVernay sigue siendo una de esas series que duelen, incomodan y a la vez invitan a mirar de frente los prejuicios que todavía persisten. Quizás pasó un poco de largo en su momento para quienes no la tenían en el radar, pero hoy, con el éxito de Adolescencia, cobra un nuevo sentido como serie hermana: distinta en forma, pero con una sensibilidad muy parecida.

Así nos ven Netflix (para interior de nota)

Netflix: sinopsis de Así nos ven

Basada en hechos reales, Así nos ven reconstruye el tristemente célebre caso de la corredora de Central Park en 1989. Cinco adolescentes afroamericanos y un latino fueron acusados sin pruebas firmes de haber violado a una mujer que corría en el parque. El sistema judicial y la presión mediática hicieron el resto: se los señaló como culpables solo por su origen y su edad.

La miniserie muestra tanto el proceso judicial como el derrumbe personal y familiar de Kevin Richardson, Antron McCray, Yusef Salaam, Korey Wise y Raymond Santana. Todos tenían entre 14 y 16 años cuando quedaron atrapados en un laberinto de interrogatorios, confesiones arrancadas a la fuerza y condenas injustas.

Así nos ven

Cada episodio, de entre una hora y hora y media, va mostrando no solo la dureza del proceso legal, sino también lo que significó para las familias. La serie no busca suavizar nada: la crudeza está en cada plano, en cada mirada de esos adolescentes obligados a cargar con una etiqueta que no les correspondía.

Con 11 nominaciones a los Emmy, Así nos ven es más que una serie sobre un caso judicial: es un retrato de cómo la adolescencia puede convertirse en un campo de batalla contra prejuicios raciales, pobreza y un sistema que no siempre protege a los más vulnerables.

Reparto de Así nos ven

  • Jharrel Jerome como Korey Wise
  • Jovan Adepo como Antron McCray
  • Caleel Harris como Anton McCray joven
  • Chris Chalk como Yusef Salaam
  • Ethan Herisse como Yusef Salaam joven
  • Freddy Miyares como Raymond Santana
  • Marquis Rodriguez como Raymond Santana joven
  • Justin Cunningham como Kevin Richardson
  • Asante Blackk como Kevin Richardson joven
  • Michael K. Williams como Bobby McCray
  • Vera Farmiga como Elizabeth Lederer
