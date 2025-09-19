Para maratonear: es una serie argentina, está en Netflix y tiene 10 capítulos increíbles Fue la primera ficción nacional original producida por la plataforma de streaming, y tiene un elenco lleno de importantes figuras. Cuenta una historia de pasión y venganza ambientada en la Ciudad de Buenos Aires.







Esta historia tiene pasión, pero también intriga y venganza. Netflix

El catálogo de Netflix incluye muchas producciones argentinas y algunas de ellas son un éxito a nivel mundial, como es el caso de El Eternauta. Sin embargo, pocas personas recuerdan a la serie que lo inició todo: tiene 10 capítulos increíbles y fue la primera producción nacional original creada por la plataforma de streaming.

Se trata de Edha, que se estrenó en marzo de 2018 con Juana Viale en el papel protagónico y un elenco de reconocidas figuras. Ambientada en escenarios de Buenos Aires, su historia se centró en el mundo de la moda y sirvió como vidriera para los diseñadores argentinos que se encargaron del vestuario.

La serie se filmó en Lugano, Puerto Madero y Barrio Norte para mostrar los contrastes de la ciudad y remarcar que, a pesar de las diferencias de clase, todos los personajes atraviesan los mismos conflictos y dilemas morales, mientras una historia de venganza sirve como hilo conductor entre todos.

Edha Netflix

Netflix: sinopsis de Edha Edha es una exitosa diseñadora de modas. Cuando un taller clandestino se incendia y mueren varios obreros, su marca queda involucrada ya que, aunque ella no lo sabía, allí se fabricaba mucha de su ropa. Uno de los fallecidos es el hermano de Teo, quien decide infiltrarse en la empresa para vengarse de los responsables.

Al conocerlo, Edha queda fascinada por su look misterioso y atractivo, y decide usarlo como su nuevo modelo e inspiración para crear una innovadora línea de ropa masculina. A medida que la relación entre ellos se vuelve más íntima, quedarán envueltos en una trama de venganza, pasión y oscuros secretos. Tráiler de Edha Embed - EDHA | Tráiler Oficial | Netflix Reparto de Edha Juana Viale como Edha Abadi.

Andrés Velencoso como Teo.

Osmar Núñez como Lorenzo Abadi.

Antonio Birabent como Julián.

Sofía Castiglione como Celia Vargas.

Inés Estévez como Odette Amaral.

Julieta Zylberberg como Paloma Barrera.

Daniel Hendler como Andrés Pereyra Ramos.

Delfina Chaves como Elena Abadi.

Pablo Echarri como Luciano Jáuregui.

Flavio Mendoza como Yastin.

Julieta Cardinali como Bárbara.

Carla Peterson como Tatiana Aragón.