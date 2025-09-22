IR A
Explotación y crimen: está en Netflix y es una miniserie basada en un hecho real

Con tan solo seis capítulos, esta producción basada en una historia real es una de las más atrapantes de la plataforma de streaming.

Netflix

Una vez más, Netflix volvió a demostrar por qué es una de las plataformas de streaming más populares del mundo. Con el flamante estreno de Las Muertas el pasado 10 de septiembre, la N roja volvió a captar la atención de los usuarios, y la miniserie de seis capítulos ya se encuentra entre el top 10 de Netflix Argentina.

Joaquín Furriel, quien destaca por su talento en diversos escenarios como películas y producciones televisivas internacionales, incorpora su distintiva presencia a un reparto que combina a estrellas ultra reconocidas junto a nuevos actores dispuestos a desafiar lo establecido.
Dirigida por el cineasta Luis Estrada, este título toma como base la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia y narra una intensa historia que marcó profundamente la memoria colectiva de México. La ficción se inspira en las hermanas González Valenzuela, conocidas como “Las Poquianchis”, aunque la adapta al formato audiovisual, mezclando realidad y ficción para ofrecer una narrativa atrapante.

nueva_miniserie_las_muertas.png_674994428

Algo por lo que se destacó Las Muertas fue su producción. Llevó 21 semanas de rodaje, involucró a más de 150 actores y se filmó en 200 sets distribuidos en tres estados del país. La recreación de los años sesenta y la adaptación de la obra de Jorge Ibargüengoitia exigieron un enorme despliegue logístico

Netflix: sinopsis de Las Muertas

La historia sigue el vertiginoso ascenso y la brutal caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, dos mujeres que, en el México de los años 60, formaron un imperio de burdeles bajo un aura de poder y corrupción.

furor_por_nueva_miniserie_de_netflix_las_muertas.jpg_2020114207

Su ambición las llevó a dominar un mundo oscuro, donde placer y violencia se entrelazaban. Pero la gloria se tornó en infamia cuando sus crímenes salieron a la luz, quedando grabadas en la memoria colectiva como las asesinas seriales más crueles y temidas del país.

Tráiler de Las Muertas

Embed - Las muertas | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Las Muertas

  • Arcelia Ramírez como Arcángela Baladro.
  • Paulina Gaitán como Serafina Baladro.
  • Joaquín Cosío como el Capitán Bedoya.
  • Alfonso Herrera como Simón Corona.
  • Mauricio Isaac como “La Calavera”.
  • Leticia Huijara como Eulalia Baladro.
  • Enrique Arreola como “Escalera”.
  • Fernando Bonilla como Ticho.
  • Kristyan Ferrer como Valiente Nicolás.
  • Ximena Romo como Conchita Zamora.
  • Tenoch Huerta como el periodista Delfino.
