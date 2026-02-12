Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego llegó a Netflix y es furor: de qué se trata la película de los 2000

Ahora, llegó a la gran N roja, una impresionante película para toda la familia, se trata de Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego, una producción estadounidense de 2005 con un elenco excepcional.
El catálogo de Netflix no para de agrandarse continuamente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores aumentaron notoriamente en los últimos meses de 2025 y a principios de 2026.
Ahora, llegó a la gran N roja, una impresionante película para toda la familia, se trata de Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego, una producción estadounidense de 2005 con un elenco excepcional que te mantendrá entretenido de principio a fin. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar desde la comodidad de tu casa. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.
Sinopsis de Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego, la película que llegó a Netflix
Max es un chico soñador que no se lleva bien con sus compañeros de clase. En sus sueños se imagina un nuevo planeta con sus superheroes Sharkboy y Lavagirl. Pero los problemas empiezan cuando sus sueños cobran vida.
Tráiler de Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego
Reparto de Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego
Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego (2005) se centra en Max (Cayden Boyd), un niño cuyos amigos imaginarios, Sharkboy (Taylor Lautner) y Lavagirl (Taylor Dooley), cobran vida para salvar el Planeta Drool. Enfrentan al villano Sr. Electricidad (George Lopez), con la ayuda de la Princesa de Hielo (Sasha Pieterse).