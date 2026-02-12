IR A
Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego llegó a Netflix y es furor: de qué se trata la película de los 2000

Un viejo estreno estadounidense de 2005 aterrizó a la popular plataforma de streaming y atrapó a miles de televidentes.

Ahora, llegó a la gran N roja, una impresionante película para toda la familia, se trata de Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego, una producción estadounidense de 2005 con un elenco excepcional.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse continuamente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores aumentaron notoriamente en los últimos meses de 2025 y a principios de 2026.

El elenco de esta emotiva película está encabezado por jóvenes figuras del cine asiático que lograron una fuerte conexión con el público.
Sinopsis de Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego, la película que llegó a Netflix

Max es un chico soñador que no se lleva bien con sus compañeros de clase. En sus sueños se imagina un nuevo planeta con sus superheroes Sharkboy y Lavagirl. Pero los problemas empiezan cuando sus sueños cobran vida.

Tráiler de Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego

Embed - Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl | Conociendo a LavaGirl y SharkBoy para ir a su planeta

Reparto de Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego

Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego (2005) se centra en Max (Cayden Boyd), un niño cuyos amigos imaginarios, Sharkboy (Taylor Lautner) y Lavagirl (Taylor Dooley), cobran vida para salvar el Planeta Drool. Enfrentan al villano Sr. Electricidad (George Lopez), con la ayuda de la Princesa de Hielo (Sasha Pieterse).

