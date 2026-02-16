Es una serie alemana, está buenísima y ya superó a Bridgerton en Netflix Con solo seis episodios y una trama asfixiante, este thriller logró captar la atención de miles de usuarios entre los estrenos recientes de la plataforma de streaming. + Seguir en







Netflix arrancó febrero con una apuesta que no para de escalar posiciones en el Top 10. Se trata de Unfamiliar, una producción original de Alemania que combina el suspenso policial con el drama familiar más crudo. La serie cautivó a los suscriptores de la plataforma, superando incluso la popularidad del estreno de los primeros capítulos de la cuarta temporada de Bridgerton.

La ficción fue creada por Paul Coates, Alexander Seibt y Kim Zimmermann, y tuvo su estreno mundial el pasado 5 de febrero de 2026. Este thriller de espionaje cuenta con una duración de seis episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno.

Es el título ideal para quienes buscan una historia potente y cerrada para maratonear el fin de semana. El gran atractivo de la serie reside en su elenco de lujo, encabezado por Susanne Wolff y Felix Kramer, quienes logran una química perfecta como una pareja atrapada en su propio pasado. Con una ambientación sombría en las calles de Berlín, esta es la serie alemana se consolida como la recomendación obligada para los amantes de las historias de suspenso.

Netflix: sinopsis de Unfamiliar unfamiliar Más allá de las misiones encubiertas, la serie propone una reflexión profunda sobre la identidad y los vínculos dentro del ámbito doméstico. Netflix La historia gira alrededor de Meret y Simon Schäfer, un matrimonio que lleva una vida aparentemente tranquila en Berlín administrando un restaurante familiar y cuidando a su hija adolescente, Nina. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad, ambos ocultan un pasado peligroso: fueron agentes de élite del servicio de inteligencia exterior de Alemania (BND) y ahora operan en secreto una "safe house" -casa de seguridad para refugiados-.

Todo cambia drásticamente durante el cumpleaños número 16 de Nina, cuando un evento desencadena una serie de sospechas que conectan directamente con una misión fallida ocurrida hace 16 años en Bielorrusia, involucrando al temible oficial de inteligencia ruso Josef Koleev.

A partir de ese momento, la vida de los Schäfer se convierte en una cacería humana. Mientras intentan proteger a su hija de la verdad, Meret y Simon deben enfrentarse a antiguos enemigos, traiciones dentro de su propia organización y a las mentiras que ellos mismos se han contado durante años para sobrevivir. Tráiler de Unfamiliar Embed Reparto de Unfamiliar Susanne Wolff como Meret Schäfer

