IR A
IR A

Descubre que su hija es nazi: la historia de una serie de 8 capítulos que es furor en Netflix

Este thriller español tiene un tinte social y psicológico que explora los límites del amor paternal frente al fanatismo más extremo.

Luis Tosar tiene una destaca actuación en esta nueva producción española de Netflix. 

Luis Tosar tiene una destaca actuación en esta nueva producción española de Netflix. 

About Netflix

Netflix sigue apostando fuerte por las producciones españolas y su última incorporación ya se encuentra entre lo más popular de la plataforma. Salvador es una miniserie de ocho capítulos que navega entre el suspenso y el drama social.

Te puede interesar:

Es una serie alemana, está buenísima y ya superó a Bridgerton en Netflix

Desde su llegada al catálogo, esta ficción no para de sumar reproducciones. El elenco de este thriller dramático está encabezado por el multipremiado Luis Tosar y otras figuras de renombre como Claudia Salas, conocida por su interpretación de Rebeka en la exitosa serie juvenil Élite.

La serie fue creada y dirigida por el prestigioso Aitor Gabilondo, el nombre detrás del fenómeno Patria. En esta producción cuenta la historia de un padre que descubre que su hija es parte de una organización neonazi, sumergiéndose también en la psicología de sus personajes principales.

Netflix: sinopsis de Salvador

salvador_S01_E01_09102024_jaimeolmedo_DSC_2543-1_B1_FULLRES

Salvador (Luis Tosar) es un hombre de clase trabajadora que intenta reconstruir su vida tras un divorcio difícil. Su mayor preocupación es el distanciamiento con su hija adolescente quien parece haber encontrado refugio en un grupo de nuevos amigos tras años de sentirse abandonada.

Sin embargo, lo que Salvador cree que es una simple rebeldía juvenil, termina siendo algo mucho más oscuro y peligroso. Al intentar acercarse a su hija adolescente, descubre material de propaganda extremista y simbología supremacista oculta en su habitación.

El shock inicial se transforma en una carrera contra el tiempo cuando comprende que Julia no solo simpatiza con estas ideas, sino que forma parte activa de una célula neonazi que planea una serie de ataques en la ciudad. Ante el temor de que la policía la encierre para siempre, el protagonista se sumerge en los infiernos del fanatismo para intentar "desprogramar" a su propia hija.

Tráiler de Salvador

Embed

Reparto de Salvador

  • Luis Tosar como Salvador
  • Claudia Salas como Julia
  • Leonor Watling como Carla
  • Patricia Vico como la inspectora Martín
  • Fariba Sheikhan como Marjane
  • César Mateo como Nacho
  • Richard Holmes como Mateo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Adam Sandler se aleja de sus perfiles cómicos tradicionales. 
play

Netflix: el thriller protagonizado por Adam Sandler que es espectacular

La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.
play

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Llega la edición del Día de los Enamorados de ¿Es Pastel? a Netflix
play

De qué se trata "¿Es pastel? Edición San Valentín", la serie de Netflix ideal para entretenerse el fin de semana

La serie que sorprende en Netflix con una mirada gastronómica.
play

Esta serie de reality pastelero llegó a Netflix por una fecha en especial y alcanzó las tendencias: de cuál se trata

Tornados logra el equilibrio perfecto entre la adrenalina pura y el drama humano.
play

Hoy en Netflix: la película de acción que la está rompiendo en el inicio de 2026

El estreno de Netflix está siendo furor entre los fanáticos.
play

Susurros mortales 3 es la película de terror que causa furor en Netflix: cuál es la trama

últimas noticias

Marcel Gallardo fue expulsado por haber aplaudido irónicamente al árbitro Andrés Merlos

¿Gallardo podrá dirigir ante Velez? Se conoció el informe de Merlos tras la expulsión en La Paternal

Hace 5 minutos
Una propuesta gastronómica que combina sabor, cantidad y precio justo en cada plato.

El bodegón barato de Buenos Aires con una milanesa con cheddar y chorizo colorado encantadora

Hace 13 minutos
Su popularidad se sostiene por la variedad de propuestas, desde deportes acuáticos hasta espacios gastronómicos frente al mar.

Donde queda Playa Brava, el destino costero uruguayo que todos eligen para visitar

Hace 20 minutos
La ciudad Argentina más linda y económica para vacacionar según la inteligencia artificial.

Vacaciones 2026: 3 paseos obligados para hacer en Salta

Hace 31 minutos
La causa fue caratulada como doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

Tragedia en Tucumán: dos personas murieron en un choque entre una camioneta y una moto

Hace 34 minutos