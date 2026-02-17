Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y todo el mundo habla de la serie tras su estreno Cinco mujeres asaltan un banco en esta producción que junta drama social y humor negro. Llegó con bajo perfil y se instaló rápidamente entre lo más visto. + Seguir en







Una opción ideal para quienes buscan series cortas. Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una producción francesa que se está quedando con la atención de los suscriptores luego de su estreno el 10 de febrero de 2026. La plataforma estrenó Las leonas, una serie de apenas 8 episodios creada por Olivier Rosemberg y Carine Prévot, la dupla detrás de Family Business, que narra la historia de cinco mujeres que decidieron asaltar un banco para escapar de una crisis económica.

Esta ficción, inspirada en la Banda de las Amazonas que robó siete bancos en el sur de Francia a partir de 1989, generó gran conversación en redes sociales y se ubicó rápidamente en el Top 10 de varios países europeos y latinoamericanos del gigante del streaming en menos de una semana por su mezcla de drama social, tensión policial y una mirada íntima sobre la desesperación.

La serie está protagonizada por Rebecca Marder, Zoé Marchal, Naidra Ayadi, Pascale Arbillot y Tya Deslauriers y presenta una decisión que nace del cansancio de mujeres empujadas por la urgencia y la falta de opciones ante la precariedad laboral y la desigualdad. Además, cuenta con participaciones especiales de François Damiens, Sami Outalbali, Steve Tientcheu, el propio Rosemberg y Jonathan Cohen.

las leonass Netflix: sinopsis de Las leonas Las leonas sigue la historia de Rosalie, una madre soltera que se entera de que ella y sus hijos tendrán que vivir con 30 euros a la semana para pagar la deuda de su marido encarcelado, lo que la empuja al borde de la cornisa y la lleva a urdir un plan desesperado como única salida. Es así que decide robar 100.000 euros del banco donde trabaja como recepcionista para saldar la deuda y cambiar su vida.

La trama se desarrolla cuando su mejor amiga Kim, una caótica masajista, se une a la iniciativa con la esperanza de usar su parte para hacer realidad su sueño de abrir un salón de belleza e independencia económica, mientras la prima de Rosalie, Alex, exige unirse aportando sus habilidades como estudiante de arquitectura para perfeccionar el plan de ataque y demostrar su capacidad en un entorno que la subestimó.

A este grupo se le terminan sumando Sofia, otra madre soltera desesperada por dinero para arreglar su casa después de que los servicios sociales amenazaran con quitarle a sus hijos, y a Chloé, clienta de Kim que les provee el coche para escapar, organizándose y consiguiendo armas convencidas de que formar una banda y empezar a robar bancos puede cambiarlo todo. las-leonas Tráiler de Las Leonas Embed - Las Leonas | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 05/02/2026 Reparto de Las Leonas Rebecca Marder como Rosalie

Zoé Marchal como Kim

Tya Deslauriers como Alex

Naidra Ayadi como Sofia

Pascale Arbillot como Chloé

François Damiens como Michel Marionnaud

Sami Outalbali como Malik

Olivier Rosemberg como Ézéchiel

Jonathan Cohen como Victor Castel

Steve Tientcheu

Jérémie Laheurte