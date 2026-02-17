IR A
IR A

Esta película sobre la amistad y los roces en el amor a pura comedia llegó a Netflix y es tendencia: de cuál se trata

El adelanto muestra el tono ligero y dinámico de la película, con escenas que combinan humor, tensión romántica y ese clásico “casi beso” que mantiene en vilo al espectador.

Esta película sobre la amistad y los roces en el amor a pura comedia llegó a Netflix y es tendencia:

Esta película sobre la amistad y los roces en el amor a pura comedia llegó a Netflix y es tendencia:

Esta película sobre la amistad y los roces en el amor a pura comedia llegó a Netflix y es tendencia: se trata de un guion sudafricano que conquista el ranking, ¿de cuál se trata?

Una opción ideal para quienes buscan series cortas.
Te puede interesar:

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y todo el mundo habla de la serie tras su estreno

El catálogo de la N roja suma una nueva historia que ya empezó a escalar entre lo más visto. Se trata de una propuesta romántica sudafricana que mezcla humor, celos y vínculos que cambian cuando menos lo esperamos.

Con una duración de 95 minutos y dirigida por Johnny Barbuzano, esta producción titulada originalmente Yoh! Bestie propone una pregunta incómoda y universal: ¿qué pasa cuando tu mejor amigo deja de ser “solo tu amigo”?. Con una puntuación de 3,7 y disponible en modalidad de suscripción (incluyendo el plan con anuncios), se posiciona como una opción ideal para una noche liviana, con risas aseguradas y un mensaje claro: a veces el amor estuvo siempre más cerca de lo que imaginabas.

¡Uf! ¿Solo amigos?

Sinopsis de ¡Uf! ¿Solo amigos?, la película tendencia en Netflix

La historia sigue a Thando, una joven que nunca tuvo demasiada suerte en el amor. Todo cambia cuando su mejor amigo regresa a casa… pero no solo: vuelve comprometido.

Esa noticia despierta en ella una emoción inesperada —los celos— y la obliga a enfrentarse a sentimientos que quizás estuvieron ahí todo el tiempo. Entre situaciones incómodas, momentos divertidos y confesiones que llegan tarde (o justo a tiempo), la película explora los límites difusos entre la amistad y el amor.

Ideal para quienes disfrutan de las comedias románticas con diálogos ágiles y personajes entrañables.

Tráiler de ¡Uf! ¿Solo amigos?

Embed - ¡Uf! ¿Solo amigos? | Tráiler en Español Latino (Película de Netflix) | Estreno: 06/02/2026

Reparto de ¡Uf! ¿Solo amigos?

El elenco reúne talentos sudafricanos que aportan frescura y naturalidad a la historia. El guion estuvo a cargo de Gillian Breslin, Wendy Gumede y Tiffany Barbuzano, quienes construyen una comedia romántica actual, con diálogos ágiles y situaciones identificables.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dos series románticas que brillan hoy en Netflix.

Hoy en Netflix: dos series románticas que son realmente atrapantes y te van a encantar

Luis Tosar tiene una destaca actuación en esta nueva producción española de Netflix. 
play

Descubre que su hija es nazi: la historia de una serie de 8 capítulos que es furor en Netflix

Es una serie alemana, está buenísima y ya superó a Bridgerton en Netflix

Adam Sandler se aleja de sus perfiles cómicos tradicionales. 
play

Netflix: el thriller protagonizado por Adam Sandler que es espectacular

La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.
play

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Llega la edición del Día de los Enamorados de ¿Es Pastel? a Netflix
play

De qué se trata "¿Es pastel? Edición San Valentín", la serie de Netflix ideal para entretenerse el fin de semana

últimas noticias

play
The Mandalorian and Grogu promete más aventuras y acción. 

Salió el primer tráiler de "The Mandalorian and Grogu" y marca el regreso de la saga Star Wars a los cines

Hace 3 minutos
El Gobierno quiere que el jueves se trate en Diputados la reforma laboral. 

La oposición pone en duda el quorum en Diputados para tratar la reforma laboral

Hace 34 minutos
Slvina Luna murió el 31 de agosto de 2023 a causa una insuficiencia renal 

Revelan detalles de cómo será la docuserie de Silvina Luna: cuándo se estrena

Hace 47 minutos
Terrorífico video: un hombre intentó secuestrar a una nena de un año y le fracturó el fémur

Terrorífico video: un hombre intentó secuestrar a una nena de un año y le fracturó el fémur

Hace 1 hora
Bullrich reconoció que la reforma laboral podría votarse después del 1° de marzo.

Reforma laboral: tras la polémica por las licencias médicas, el Gobierno pone en duda el debate en Diputados

Hace 1 hora