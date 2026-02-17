Esta película sobre la amistad y los roces en el amor a pura comedia llegó a Netflix y es tendencia: de cuál se trata El adelanto muestra el tono ligero y dinámico de la película, con escenas que combinan humor, tensión romántica y ese clásico “casi beso” que mantiene en vilo al espectador. + Seguir en







Esta película sobre la amistad y los roces en el amor a pura comedia llegó a Netflix y es tendencia:

Esta película sobre la amistad y los roces en el amor a pura comedia llegó a Netflix y es tendencia: se trata de un guion sudafricano que conquista el ranking, ¿de cuál se trata?

El catálogo de la N roja suma una nueva historia que ya empezó a escalar entre lo más visto. Se trata de una propuesta romántica sudafricana que mezcla humor, celos y vínculos que cambian cuando menos lo esperamos.

Con una duración de 95 minutos y dirigida por Johnny Barbuzano, esta producción titulada originalmente Yoh! Bestie propone una pregunta incómoda y universal: ¿qué pasa cuando tu mejor amigo deja de ser “solo tu amigo”?. Con una puntuación de 3,7 y disponible en modalidad de suscripción (incluyendo el plan con anuncios), se posiciona como una opción ideal para una noche liviana, con risas aseguradas y un mensaje claro: a veces el amor estuvo siempre más cerca de lo que imaginabas.

¡Uf! ¿Solo amigos? Sinopsis de ¡Uf! ¿Solo amigos?, la película tendencia en Netflix La historia sigue a Thando, una joven que nunca tuvo demasiada suerte en el amor. Todo cambia cuando su mejor amigo regresa a casa… pero no solo: vuelve comprometido.

Esa noticia despierta en ella una emoción inesperada —los celos— y la obliga a enfrentarse a sentimientos que quizás estuvieron ahí todo el tiempo. Entre situaciones incómodas, momentos divertidos y confesiones que llegan tarde (o justo a tiempo), la película explora los límites difusos entre la amistad y el amor.

Ideal para quienes disfrutan de las comedias románticas con diálogos ágiles y personajes entrañables. Tráiler de ¡Uf! ¿Solo amigos? Embed - ¡Uf! ¿Solo amigos? | Tráiler en Español Latino (Película de Netflix) | Estreno: 06/02/2026 Reparto de ¡Uf! ¿Solo amigos? El elenco reúne talentos sudafricanos que aportan frescura y naturalidad a la historia. El guion estuvo a cargo de Gillian Breslin, Wendy Gumede y Tiffany Barbuzano, quienes construyen una comedia romántica actual, con diálogos ágiles y situaciones identificables.