La historia sobre un crudo juego psicológico que se roba la atención en Netflix: la serie que tenés que ver

Cuenta con 17 episodios repartidos entre sus tres temporadas, ideal para maratonear en la plataforma de streaming.

El thriller es un género muy popular en Netflix . Muchos de los títulos más aclamados por la crítica forman parte de este grupo con historias marcadas por el misterio que mantienen en vilo al espectador.

Está en Netflix, es protagonizada por Ricardo Darín y es un éxito rotundo: está basada en hechos reales

"Buenos días, Verónica" es una intensa serie brasileña de thriller y crimen psicológico que se posicionó rápidamente en los Top 10 de series más vistas de la plataforma de streaming en numerosos países de habla hispana y Latinoamérica. Tras el estreno de su primera temporada en 2020 , se convirtió en un fenómeno regional que impulsó una segunda y tercera entrega, esta última estrenada en 2024.

La serie, basada en la novela homónima de Andrea Killmore, es una cruda exploración de la violencia de género, la corrupción y el feminicidio , mostrando la fragilidad de las mujeres ante los depredadores que a menudo se esconden a plena vista.

Es una serie ideal para quienes buscan temporadas con pocos episodios. La primera parte es la más extensa, con 8 episodios de 45 minutos aproximadamente . Mientras que la segunda cuenta con 6 episodios, y la tercera tan solo con 3.

La trama sigue a Verônica Torres (interpretada por Tainá Müller), una secretaria de policía que trabaja en una comisaría de homicidios en São Paulo, Brasil. Abrumada por la rutina, la burocracia y la inercia del sistema, su vida profesional y personal se encuentran estancadas.

El punto de inflexión llega cuando, tras ser testigo de un suicidio perturbador que parece estar conectado con una red de grooming y estafas en línea, Verônica decide tomar el asunto en sus propias manos.

Su investigación no autorizada la lleva a descubrir dos historias aterradoras: la manipulación de una mujer por parte de un depredador de internet que seduce víctimas en línea, y la realidad de Brandão, un hombre que se presenta como respetable pero que es un sádico asesino en serie que mantiene cautiva y abusa de su esposa.

Es entonces cuando Verônica se sumerge en una peligrosa doble vida, impulsada por su sentido de la justicia y la empatía por las víctimas.

Tráiler de Buenos días, Verónica

Embed

Reparto de Buenos días, Verónica