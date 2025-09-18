Esta serie de secretos, corrupción y un negocio ilegal lanzó una nueva temporada en Netflix y es tendencia: cuál es La producción dirigida por Tyler Perry incorpora drama, suspenso y giros inesperados, manteniendo al espectador pendiente capítulo tras capítulo.







Netflix volvió a poner en el centro de la escena una serie cargada de secretos, corrupción y un mundo clandestino que sorprende tanto por su escala como por sus personajes. "Beauty in Black" sigue siendo tendencia gracias al estreno reciente de su segunda temporada.

Esta vez, lo que a simple vista parece solo rivalidades internas y disputas por el liderazgo empresarial, en realidad es la punta del iceberg: detrás del lujo se oculta una operación ilegal. El contraste entre dos mundos (el de la opulencia y las apariencias, y el de quienes luchan por escapar de situaciones límite) es uno de los grandes motores de la serie.

Sinopsis de Beauty In Black, la serie que volvió a las tendencias en Netflix beauty

El mundo del espectáculo y el glamour suele esconder relatos tan fascinantes como perturbadores. La historia de una bailarina nocturna que se cruza con una familia millonaria dedicada a los cosméticos promete llevar esa dualidad al extremo. Intrigas familiares, juegos de poder y la delgada línea entre la belleza y la corrupción se combinan en un relato.

Tráiler de Beauty In Black Embed - BEAUTY IN BLACK | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 24 Octubre/24 - NETFLIX

Reparto de Beauty In Black Taylor Polidore Williams

Crystle Stewart

Amber Reign Smith