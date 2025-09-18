IR A
IR A

Esta serie de secretos, corrupción y un negocio ilegal lanzó una nueva temporada en Netflix y es tendencia: cuál es

La producción dirigida por Tyler Perry incorpora drama, suspenso y giros inesperados, manteniendo al espectador pendiente capítulo tras capítulo.

Las nuevas producciones en Netflix que no te podés perder

Las nuevas producciones en Netflix que no te podés perder

Netflix volvió a poner en el centro de la escena una serie cargada de secretos, corrupción y un mundo clandestino que sorprende tanto por su escala como por sus personajes. "Beauty in Black" sigue siendo tendencia gracias al estreno reciente de su segunda temporada.

La película explora con humor negro la dificultad de romper una relación tóxica de dependencia.
Te puede interesar:

La espectacular película de Netflix protagonizada por Nicolas Cage que te va a encantar

Esta vez, lo que a simple vista parece solo rivalidades internas y disputas por el liderazgo empresarial, en realidad es la punta del iceberg: detrás del lujo se oculta una operación ilegal. El contraste entre dos mundos (el de la opulencia y las apariencias, y el de quienes luchan por escapar de situaciones límite) es uno de los grandes motores de la serie.

Sinopsis de Beauty In Black, la serie que volvió a las tendencias en Netflix

beauty

El mundo del espectáculo y el glamour suele esconder relatos tan fascinantes como perturbadores. La historia de una bailarina nocturna que se cruza con una familia millonaria dedicada a los cosméticos promete llevar esa dualidad al extremo. Intrigas familiares, juegos de poder y la delgada línea entre la belleza y la corrupción se combinan en un relato.

Tráiler de Beauty In Black

Embed - BEAUTY IN BLACK | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 24 Octubre/24 - NETFLIX

Reparto de Beauty In Black

  • Taylor Polidore Williams
  • Crystle Stewart
  • Amber Reign Smith
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las actrices se emocionaron al subir juntas al escenario del Teatro Cervantes.
play

La emoción de Moria Casán junto a Sofía Gala sobre el escenario: "El teatro es..."

La serie Diario de una chica experta en desastres de amor que ya está disponible en Netfix, está dirigida por Emma Bucht y Susanne Thorson, con guión de Moa Herngren y Tove Eriksen Hillblom, y se basa en la novela de Amanda Romare.
play

Furor en Netflix: de qué se trata Diario de una chica experta en desastres de amor

Llegó un nuevo drama estadounidense de 2024, dirigido por Tyler Perry, se trata de Beauty In Black, la serie que se volvió furor en la gran N roja y todos quieren mirar. 
play

Beauty In Black estrenó una nueva temporada en Netflix y es furor: de qué se trata

El thriller psicológico de Netflix que mezcla suspenso y terror ya es uno de los fenómenos del año.
play

Llegó hace muy poco a Netflix, tiene suspenso y terror psicológico, y promete ser de las mejores películas de 2025

Amigos de armas, un film estadounidense que fue tendencia en cines en 2016 y ahora lo es en Netflix.
play

Cuál es la trama de Amigos de armas, la película de comedia que está siendo tendencia en Netflix

Cayó el estafador de Tinder, el protagonista del documental de Netflix que era buscado por Interpol.

Cayó el "estafador de Tinder", el protagonista del documental de Netflix que era buscado por Interpol

últimas noticias

Anses entregará un triple bono a los titulares de la AUH.

Buenas noticias para la AUH de ANSES: el triple bono para octubre 2025

Hace 10 minutos
El riesgo país sigue subiendo. 

En medio de la caída de los bonos argentinos en dólares, el riesgo país se dispara y supera máximos de hace casi un año

Hace 16 minutos
Nico Vázquez publicó un posteo en honor a su perra.

El emotivo recuerdo de Nico Vázquez: "No hay un día que no te extrañe"

Hace 32 minutos
España volvió a la cima del ranking FIFA desplazando a Argentina al tercer lugar. Francia sigue segundo

La Selección perdió el primer puesto del ranking FIFA: a qué lugar cayó y quién es el nuevo líder

Hace 36 minutos
El dólar oficial cotiza cercano a los $1500. 

Tras tocar el techo de la banda, el dólar oficial se acerca cada vez más a los $1.500.

Hace 40 minutos