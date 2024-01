Nati Jota mostró las microbikinis que son furor para la playa: qué colores son tendencia en verano

Nati Jota viajó a Uruguay y marcó tendencia con cada uno de sus looks en donde vistió una microbikini. La periodista se encuentra trabajando desde las playas de Punta del Este realizando sus streaming. La influencer eligió para sus momentos de tiempo libre los conjuntos más usados por las famosas a lo largo de esta temporada de verano. En sus últimos posteos en su perfil de su cuenta de Instagram sorprendió a sus seguidores, quienes dejaron miles de reacciones.

Nati Jota mostró lun look que nunca falla: total black frente al espejo

“Para todos los gustos. Bikaina, Susana, playa, laburo, homero sin articulaciones; todo lo que sería Olguita de verano. Elegí, estoy segura de que ganarás”, escribió en el texto de la publicación en su cuenta de Instagram. En otra de las fotos aprovechó las instalaciones del lugar donde se está hospedando para pasar la tarde cerca de una pileta. En esta ocasión eligió un traje de baño de color nude, con un corpiño de molde triangular y una obertura en el medio. Para la parte inferior optó por una bermuda de jean con flecos.

En una de las últimas publicaciones, mostró los detalles de una microbikini con estampado de flores, una opción que nunca pasa de moda. Este diseño con un corpiño con molde rectangular y una bombacha colaless negro y rojo es una de las tendencias de la temporada. Además, le sumó unos lentes de sol y el pelo suelto.

Sus fans dejaron miles de "me gusta" y cientos de comentarios, en donde sus seguidores elogiaron no sólo su look sino también su trabajo desde la playa.

A la orilla del mar, Ivana Nadal apostó por una microbikini lila que fue furor en redes

Ivana Nadal sorprendió a sus seguidores al posar con una microbikini lila que vuelve a marcar tendencia. Este color, muy elegido por las famosas en el 2023, está pisando fuerte en el inicio de este año. Con un traje de baño muy audaz, la influencer llamó la atención desde las playas de Tulum, México, lugar en donde se encuentra residiendo hace tiempo. A orillas del mar se mostró relajada y disfrutando de una tarde de sol.

La modelo compartió en su cuenta de Instagram su look para ir a la playa. Para esta tarde soleada eligió una microbikini lila que volvió a ser tendencia en este inicio del 2024. Este conjunto de dos piezas contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless muy diminuta.

Ivana Nadal completó su look llevando el pelo suelto con ondas naturales, con un piercing en su nariz y con poco maquillaje. Además, le sumó unos anteojos de sol con marco en color lila que se encuentra entre las máximas tendencias de la temporada. La modelo se mostró relajada y con un outfit canchero, ideal para pasear por la playa. Sus seguidores dejaron miles de comentarios y "me gusta" elogiando su decisión y su look.

