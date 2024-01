Total black: Nati Jota posó con una microbikini y un vestido tejido del color más elegido en verano

La periodista eligió el negro para combinar un traje de baño con una prenda que muchas famosas están sumando a su look.

Nati Jota publicó una serie de fotos y un video en el que mostró su look que incluyó una microbikini y un vestido tejido . La periodista llamó la atención con su outfit total black y sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores. Atenta a la moda del momento, la influencer impuso su estilo y marcó tendencia con una de las combinaciones más elegidas por las famosas.

La conductora en la plataforma de streaming Olga realizó una producción de fotos acompañada con parte de su equipo de trabajo. Para dar a conocer el detrás de escena realizó una publicación en el que mostró los detalles de su look. En este posteo se la pudo ver vistiendo un conjunto playero total black que incluyó un corpiño triangular de color negro y una bombacha colaless ultra cavada . Además, combinó su outfit con un mini vestido tejido con aberturas de color negro.

Nati Jota se encuentra en Uruguay trabajando en su programa "Sería increíble" por streaming y aprovecha sus ratos libres para marcar tendencia con su look. El posteo sumó miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y el trabajo que viene realizando hasta el momento. Nuevamente eligió el negro y todo indica que será su color favorito para lo que resta de la temporada.

Silvina Escudero sigue mostrando las tendencias de microbikinis y esta vez reveló su estampado preferido

Silvina Escudero aprovechó el buen clima para tomar sol vistiendo una microbikini floreada que marca tendencia. La modelo se lució con un conjunto que se encuentra entre los más usados por las famosas en la temporada. Una de las grandes figuras del mundo del espectáculo de nuestro país, sorprendió a sus seguidores con este traje de baño desde Punta del Este, lugar al que viajó junto a su hermana y su familia para disfrutar de las vacaciones.

La modelo suele compartir en sus redes sociales los looks que usa para tomar sol en su casa, pasar el día en alguna playa o los que elige para los eventos a los cuales la invitan por su trabajo.

En esta ocasión, eligió una microbikini floreada en tonos azules. El conjunto incluyó un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless con tiras regulables en los costados de la cadera.

Este traje de baño es uno de los más usados en la actualidad, lo que demuestra la habilidad que tiene para seguir la moda del momento. Sus seguidores dejaron miles de “me gusta” y comentarios elogiando su look, afirmando una vez más su capacidad para marcar tendencia.

