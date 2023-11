Ivana Nadal volvió a mostrar la microbikini estampada que es furor para el verano

La influencer estrenó un traje de baño con un diseño muy particular. Desde Tulum aprovechó la tarde de sol para marcar tendencia con este nuevo conjunto.

Ivana Nadal publicó una foto en su cuenta de Instagram vistiendo una nueva microbikini . La modelo aprovechó su residencia en las playas de Tulum, México, para capturar esta foto, compartiéndola en su perfil y generando una gran interacción con sus seguidores. Fanática de la moda, no dejó pasar la oportunidad para lucir un nuevo conjunto de traje de baño para disfrutar del calor.

En su última publicación en Instagram, la influencer optó por un look audaz y a la moda. Lució unos lentes de sol negros, a juego con su microbikini.

Este traje de baño contó con un diseño estampado muy particular, con piezas con tiras tanto en los costados de la cadera como alrededor de su pecho. Este conjunto refleja una tendencia en moda playera, demostrando su buen gusto y estilo.

"¿Sos team verano o invierno?", escribió la influencer para invitar a sus seguidores a participar y compartir sus preferencias en cuanto a las estaciones. No es la primera vez que busca la interacción con preguntas, por lo que parece ser una de sus estrategias favoritas para mantener contacto con sus fans. Nuevamente reafirmó su lugar como referente de la moda y su influencia en el mundo digital y fashionista.

Emily Ratajkowski volvió a mostrar una de las microbikinis que llamará la atención en el verano

Emily Ratajkowski publicó en su cuenta de Instagram un look vistiendo una microbikini que marca tendencia. La modelo y diseñadora de moda, llamó la atención con su última publicación anticipando lo que será una tendencia destacada en trajes de baño para el próximo verano. Preparándose para el lanzamiento de su nueva colección para Inamorata, su marca de microbikini, la influencer subió un video con los detalles de su próximo conjunto.

En el video, la modelo se muestró con una microbikini dorada que contó con un diseño audaz y moderno. El conjunto, de corte bajo con tirantes finos y un detalle de moño en la parte trasera, se complementó con un corpiño atado por la espalda y cuello halter. Su enfoque en tonos dorados y cortes minimalistas refleja una visión moderna y sofisticada de la moda playera con la que busca imponer su estilo.

La modelo acompañó su publicación con un mensaje que anuncia la llegada de nuevos estilos. Manteniendo un maquillaje natural con labios nude y ojos ahumados, complementó perfectamente su look playero. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios, en donde elogiaron su look y la felicitaron por el próximo lanzamiento.