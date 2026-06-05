El incómodo momento en vivo de Nati Jota al anunciar el fallecimiento del Indio Solari

La conductora de streaming protagonizó un momento que descolocó a sus compañeros y se volvió viral. Los usuarios de redes sociales no la perdonaron. Qué dijeron.

Nati Jota protagonizó un incómodo momento viral cuando se refirió en vivo a la muerte del Indio Solari, quien falleció a los 77 años tras una larga lucha contra el Parkinson. En medio de la inesperada noticia que golpeó el mundo de la música, muchos artistas le dedicaron palabras de agradecimiento a través de las redes sociales. La conductora habló sobre el tema y las redes explotaron.

En este sentido, muchas plataformas de streaming tuvieron que interrumpir su programación habitual para adaptarse a las noticias que iban surgiendo minuto a minuto tras la muerte de uno de los referentes del rock nacional. Nati Jota, conductora de Olga, fue la encargada de dar la noticia al aire en Sería Increíble, pero terminó protagonizando un momento incómodo que causó la indignación de muchos usuarios, quienes no se quedaron callados.

Según trascendió, al Indio lo encontró desvanecido su cuidadora en la casa de Parque Leloir. El artista fue hallado sin vida cerca de la pileta cubierta y climatizada; según se supo, el artista usaba este espacio par a meterse en el agua y así calmar el dolor que le provocaba su enfermedad.

Al momento de referirse al tema, la conductora expresó: "Falleció el Indio Solari, estaba enfermo de Parkinson y se retiró en el 2017. Pero se mantuvo activo hasta sus últimos días". Ante esto, su compañero Toto Kirzner interrumpió y corrigió: "Bueno, últimamente no estaba tan activo en el sentido de dar espectáculos o dar shows".

Al darse cuenta, Nati agregó: "No, internamente supongo", y Toto continuó: "Internamente hay algo que hizo con su vida, que él ya hizo ese legado, a pesar de estar ausente o no estar con los Redondos", tratando de salvar a su compañera del mal momento.

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Porque así contaba Nati Jota en OLGA el fallecimiento del Indio Solari. pic.twitter.com/t8kmTEBBH0 — Tendencias Mundiales (@tendenciasmund) June 5, 2026

La dinámica continuó reflejando el legado que dejó el artista tras su partida terrenal. "Ya hizo algo que dejó una marca en toda la Argentina, en cada uno de nosotros. Te gusta el rock, no te gusta el rock, pero sabés perfectamente quién es, lo que formó y lo que significó para un montón de gente y el movimiento social que sigue generando", destacaron.

De esta manera, el equipo siguió recordando al líder de Los Redonditos de Ricota: "Por eso digo, no hace falta estar activo, sino que la música tiene eso lindo, que pueden tener también otras ramas artísticas, de dejar su arte que perdure para toda la vida. Que cuando te quieras acordar de él escuches Los Redondos, escuches lo que sientas, y creo que no hay mucho más para decir también".

Tras el momento incómodo que pasó al aire, Nati Jota concluyó con un mensaje contando cómo se sentía: "Es difícil seguir el aire de esta forma, pero bueno, lo teníamos que decir también porque nosotros hablamos de lo que pasa y la verdad que es una figura muy importante de este país".

A pesar de mostrarse sensible al aire, las redes sociales no la perdonaron y la cuestionaron sin piedad: "¡Qué país generoso! No saben ni comunicar", "No se cansa de ser una tontita esta mina", entre otros comentarios.