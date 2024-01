La periodista se fotografió frente al espejo vistiendo un traje de baño de dos piezas en total black. Este conjunto contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless de tiro alto . Además, la parte superior fue acompañada con un detalle en off white con una abertura que le aportó su estilo. En esta selfie, se pudo ver que completó su look con un peinado de cola de caballo muy alta.

Nati Jota microbikini Instagram

“Hola sí, acá yo” escribió Nati Jota en el texto de la publicación que realizó en su cuenta de Instagram. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look. La periodista se encuentra en Uruguay realizando cada mañana su programa "Sería Increible" por el canal de streaming Olga con la playa de fondo. En sus ratos libres aprovecha la cercanía con el mar y marca tendencia con sus looks.

Con arandelas, la microbikini de Romina Malaspina volvió a ser la tendencia del verano

Romina Malaspina publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos vistiendo una microbikini celeste con arandelas. Desde una playa paradisíaca, se mostró luciendo un traje de baño con un diseño clásico y sorprendió a sus seguidores, quienes dejaron sus elogios entre los comentarios. La influencer se encuentra de viaje y aprovecha las buenas temperaturas para marcar tendencia con su look, como suele hacer en su perfil de esta red social.

La también DJ es una gran fanática de este tipo de prendas. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, impuso su estilo con un look que marcará tendencia en la temporada. Para este carrusel de fotos, eligió un traje de baño celeste de dos piezas que incluyó un corpiño de formato triangular escotado y una bombacha colaless.

Un detalle que no pasó desapercibido fue el de las arandelas plateadas que decoraron cada una de estas piezas. A su look le agregó un maquillaje sutil con máscara de pestañas y contorno en las mejillas. Además, llevó el pelo suelto con ondas al natural.

Romina Malaspina microbikini celeste Instagram

“Big fan del pelo de playa”, escribió en el texto de la publicación. Sus fans dejaron más de 40 mil "me gusta" y cientos de comentarios elogiando su look. Luego de su paso por la Antártida, se refugió en una playa y aprovechó el calor para marcar tendencia con su microbikini favorita.

Romina Malaspina microbikini celeste Instagram