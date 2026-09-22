En medio de la polémica con Tiago PZK, Luck Ra hizo un fuerte anuncio: "A quién le importa"

El cantante cordobés sorprendió a sus seguidores con una publicación que llegó después de sus dichos sobre La Joaqui y su vínculo con quien fuera uno de sus amigos más cercanos: se unirá a Thalía para una nueva versión de un clásico.

Luck Ra sorprendió este martes con un anuncio que, por el contexto, llamó especialmente la atención. Minutos después de hablar sobre el romance de La Joaqui y Tiago PZK , el cordobés anticipó una nueva producción junto a Thalía que llevará un reconocido clásico de la música latina al ritmo del cuarteto.

La colaboración será una versión de A quién le importa, canción que la artista mexicana grabó en 2002 y que ahora tendrá una nueva interpretación junto al músico argentino. El lanzamiento está previsto para este jueves a las 21 y marcará el primer encuentro entre ambos artistas para llevar el clásico al género cordobés.

En el adelanto del tema que se conocerá esta semana, Luck Ra muestra su faceta actoral y enumera, con ironía, algunas de las críticas que recibe a diario por su estilo musical y su exposición pública. El cantante hace referencia a los cuestionamientos sobre el público al que apunta su música y hasta se compara con un personaje de Shrek.

"Estoy cansado, siempre dicen que hago cuarteto para chetos, para nenes, que estoy robando, que me parezco al burro de Shrek…", expresa Luck Ra en el fragmento, antes de que aparezca Thalía y cambie por completo el tono de la escena. La artista mexicana interviene con una particular respuesta y da paso a la nueva versión del clásico.

"Primo: ¿a quién le importa? Yo ya tengo la solución para tu problema, bebé", responde Thalía, mientras comienzan a escucharse los primeros acordes del legendario tema. De esta manera, el adelanto anticipa cómo ambos artistas combinarán el estilo del cantante cordobés con uno de los temas más reconocidos del repertorio de la mexicana.

La colaboración continúa una línea que Luck Ra desarrolló durante los últimos años, con versiones de canciones populares junto a reconocidos artistas. Entre ellas aparecen Un siglo sin ti con Chayanne, y Suavemente, junto a Elvis Crespo, además de otros cruces con figuras internacionales como Maluma, con quienes amplió su repertorio fuera del cuarteto tradicional.

Elvis Crespo y Luck Ra relanzaron Suavemente. Redes sociales

Lo que dijo Luck Ra sobre Tiago PZK y La Joaqui

Durante la entrevista con Yanina Latorre en SQP, Luck Ra fue consultado sobre su vínculo con Tiago PZK y reconoció que la situación todavía le genera una reacción fuerte. El cantante recordó la amistad que tenían antes del romance con La Joaqui y dejó en claro que actualmente no mantienen contacto.

"Él venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos algo juntos, pasábamos paseando, todo. Te puedo asegurar que fuimos muy amigos", expresó Luck Ra al describir la relación que tenía con Tiago. Además, aseguró que La Joaqui es libre de rehacer su vida y reconoció que todavía debe atravesar el duelo por aquella historia.

Web

Por último, el cordobés explicó que fue él quien decidió terminar su relación con La Joaqui porque ambos habían dejado de ser felices. "Yo he decidido terminar la relación porque ya no estábamos siendo felices, yo ya no la estaba pudiendo hacer feliz", señaló, y cerró con un mensaje para la nueva pareja: "Espero de todo corazón que, por lo menos, sean felices".