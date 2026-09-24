24 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Lula da Silva estrena un spot de campaña con una canción de Bad Bunny autorizada por el artista

La reconocida melodía del artista boricua irrumpe en el tenso proceso político brasileño.

Por
El presidente brasileño utilizará una letra del artista latino más importante del momento.

El presidente brasileño utilizará una letra del artista latino más importante del momento.

La campaña del presidente brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva lanzó esta semana un impactante spot electoral musicalizado con Lo que pasó en Hawái de Bad Bunny. El aclamado cantante puertorriqueño autorizó oficialmente el uso de este tema, perteneciente a su exitoso álbum ganador del Grammy Debí tirar más fotos.

El presidente de Brasil abrió el debate general de la Asamblea General y reclamó una reforma del Consejo de Seguridad.
Te puede interesar:

Sin nombrarlo, Lula cruzó a Trump: "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie"

La pieza publicitaria adapta la letra original para reforzar el encendido discurso de soberanía nacional que Lula sostiene de cara a las elecciones de 2026 en Brasil. El video confronta directamente al mandatario con su rival, el senador brasileño e hijo de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, y critica con dureza las históricas políticas del presidente estadounidense Donald Trump hacia la región.

El actor Wagner Moura abre el video con una contundente explicación histórica: "Cuando los portugueses llegaron en 1500, se encontraron con la selva. Selva en latín es Silva". Y agrega para sellar la idea de pertenencia territorial: "Quien nacía aquí, para ellos, era 'de la selva'. El pueblo brasilero siempre fue 'da Silva'".

La versión reescrita reclama los recursos naturales frente a la amenaza externa: "Quieren tomar el río y también la playa. Quieren las tierras raras, quieren que nos vayamos". Lula había anticipado esta postura en la ONU al advertir sobre la injerencia extranjera y sentenciar: "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie".

Mientras el spot muestra a simpatizantes bolsonaristas con banderas estadounidenses, el presidente cierra con una declaración inquebrantable de independencia política. Mirando a cámara, Lula da Silva sentencia el mensaje central que articula toda su campaña: "Brasil tiene un único dueño, que es el pueblo brasilero".

Bad Bunny, en la mira de Trump

Esta alianza musical y política llega apenas meses después del explosivo show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX en California. Su histórica presentación en febrero reunió múltiples referencias a la cultura puertorriqueña y culminó con un fuerte mensaje de unión latinoamericana.

La performance desató la furia de Donald Trump, quien no dudó en calificar el espectáculo como "el peor de la historia". El exmandatario estadounidense y actual figura política criticó severamente a los organizadores por convocar al artista y cuestionó públicamente que el show se realizara íntegramente en español.

Pero el enfrentamiento no es nuevo, ya que Bad Bunny se ha plantado en repetidas ocasiones contra las estrictas políticas migratorias de Trump. Como medida de protesta y protección, el artista decidió excluir a Estados Unidos de su última gira para evitar que sus fanáticos inmigrantes corrieran riesgo de ser deportados.

Su disco Debí tirar más fotos profundiza justamente en las heridas de la colonización, el desplazamiento poblacional y la férrea defensa de la identidad. Al ceder su canción a Lula, el puertorriqueño traslada su reclamo histórico sobre Hawái y Puerto Rico a la actual lucha por la soberanía del territorio brasileño.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dos mujeres permanecieron encerradas en su casa desde la pandemia. 

Espeluznante hallazgo: madre e hija convivían con un cadáver sentado en el comedor desde 2024

Xi Jinping y Donald Trump en la Casa Blanca.

Xi Jinping le advirtió a Trump que tienen la responsabilidad de desarrollar la IA bajo "control humano"

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

La Justicia de EEUU ordenó a Trump que reestablezca el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS Now y Politico

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil y candidato a la reelección.

El PT de Lula pidió investigar una posible financiación extranjera a Flávio Bolsonaro

Zelenski en la ONU. 

Ante la ONU, Zelenski denunció que Rusia reclutó soldados de 47 países para luchar contra Ucrania

Los primeros mandatarios de China y EEUU junto a sus esposas.

Trump recibió a Xi Jinping en su primera visita oficial a EEUU en más de una década

Rating Cero

Un momento complejo sacudió a una reconocida pareja.

Ella es modelo, él exfutbolista, están hace 9 años juntos y confesaron un duro momento que vivieron en la pareja

El dueño del local agradeció la publicidad que sin querer tiene actualmente su negocio.
play

La insólita reacción del dueño de la panchería tras el descargo de Nicole Neumann: "Estoy chocho"

La hija del exfutbolista de la Selección Argentina junto a su novio.

Estafa y aislamiento familia: apuntan contra el novio de Charlotte Caniggia

Salió a la luz la razón por la que la empresaria insultó a la periodista.

Se filtró el verdadero motivo detrás del enojo de Wanda Nara contra Karina Iavícoli

La falta de autorización en el sitio que eligieron obligó a suspender el proyecto antes de que pudiera concretarse.

Levantaron un programa conducido por una figura: el motivo por el que no lo habilitaron

Revelaron el motivo por el cual la famosa no estará en Cortá por Lozano y el clima tenso en el canal.

La fuerte crítica a Sol Abraham, ganadora de Gran Hermano: "Se cree que..."

últimas noticias

El Senado aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central y vuelve a Diputados

El Senado aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central y vuelve a Diputados

Hace 10 minutos
Un momento complejo sacudió a una reconocida pareja.

Ella es modelo, él exfutbolista, están hace 9 años juntos y confesaron un duro momento que vivieron en la pareja

Hace 42 minutos
play
El dueño del local agradeció la publicidad que sin querer tiene actualmente su negocio.

La insólita reacción del dueño de la panchería tras el descargo de Nicole Neumann: "Estoy chocho"

Hace 48 minutos
La pobreza escaló a 32,3% en el primer semestre de 2026.

La pobreza subió a 32,3% en el primer semestre de 2026 y rompió la caída de los últimos dos años

Hace 49 minutos
La hija del exfutbolista de la Selección Argentina junto a su novio.

Estafa y aislamiento familia: apuntan contra el novio de Charlotte Caniggia

Hace 1 hora