Se conoció la estricta condición que Tini Stoessel les puso a los invitados para su boda con Rodrigo De Paul

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sigue generando expectativa y, a medida que avanzan los preparativos, empiezan a filtrarse algunos detalles de la celebración. En este sentido, se conoció una de las condiciones que la artista habría establecido para quienes formen parte de la lista de invitados.

Marcela Coronel contó en Primicias Ya que Tini habría optado por una forma particular para que lleguen las invitaciones. De acuerdo con su información, cada persona recibió un enlace privado e intransferible, al que solamente puede acceder el destinatario. Además de tener la invitación, este link contiene información clave para asistir al evento.

Dentro del enlace, los invitados se encontraron con uno de los detalles que la Triple T dejó especialmente en claro: el dress code que deberán respetar para ser parte de la celebración.

La consigna elegida por la cantante fue “Gala” y, para evitar cualquier tipo de confusión, la pareja sumó una serie de imágenes a modo de referencia. Allí se puede ver el estilo que pretenden para la exclusiva fiesta y el tipo de vestimenta con el que esperan recibir a sus invitados.

“Estas imágenes que nosotros vamos a ver son las referencias que están inspiradas en realidad en lo que Tini está pidiendo. No son exactas porque no queremos comprometer a la persona que nos pasó la información. Esto fue una investigación con Santiago Sposato” , señaló Coronel.

Tini Stoessel dio detalles de su boda con Rodrigo De Paul en pleno concierto: qué dijo

En el marco de su gira internacional FUTTTURA, Tini Stoessel volvió a adueñarse de los escenarios de la región y desembarcó en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil para reencontrarse con su público. Durante el desarrollo del espectáculo, la intérprete protagonizó un pasaje de muchísima cercanía al interactuar de manera directa con la multitud que colmó el recinto, haciendo una referencia explícita a su inminente casamiento con el futbolista Rodrigo De Paul.

La escena que terminó de encender a los fanáticos ocurrió cuando la estrella pop decidió frenar el ritmo del recital para levantar uno de los afiches que sostenían en la marea del campo. Al tomar contacto con la dedicatoria, la artista se sinceró con los presentes ante el paso de los años: “Es una locura que me conozcan desde que tengo 14 años y ahora me van a ver casada, mis amores”, lanzó entre aplausos, rematando con un cómplice “Será muy pronto” que desató el delirio generalizado.

Instagram @tinistoessel

El imprevisto ida y vuelta quedó grabado en las cámaras de los celulares de la gente y tardó muy pocos minutos en convertirse en un fenómeno viral dentro del mundo digital. No es la primera oportunidad en la que la joven estrella utiliza sus conciertos para enviar guiños sobre su futuro familiar; días atrás, durante su escala en El Salvador, también había dejado pistas sobre el compromiso tras subir postales de su viaje en las redes sociales.