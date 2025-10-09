Natalia Oreiro vuelve al cine argentino con La noche sin mí, un drama sobre la cotidianidad

La actriz uruguaya protagoniza una nueva película nacional que desenmascara las situaciones incómodas y silenciosas que se normalizan en el día a día.

La película La noche sin mí llega a todas las salas de Argentina este jueves 9 de octubre y se trata de un filme protagonizado por la actriz uruguaya Natalia Oreiro , quien vuelve al cine nacional luego de un tiempo y con un papel innovador en el que dejan en evidencia el terror de la cotidianidad .

En esta ocasión, se trata de la ópera prima de María Laura Berch y Laura Chiabrando , es decir sus debuts como directoras de cine. Para ello, seleccionaron un elenco pequeño que estuvo integrado por la mencionada actriz uruguaya y Pablo Cura, Matilde Creimer Chiabrando y Teo Inama Chiabrando .

Según informó la propia productora Tarea Fina, la sinopsis de La noche sin mí es la siguiente: "Narra la transformación de Eva (Natalia Oreiro), una mujer que, tras un hecho inesperado, se ve obligada a sostener lo insostenible en la estructura familiar . Desde esa noche, aunque nada cambie en apariencia, todo será distinto ".

Natalia Oreiro es la encargada de darle sentido a La noche sin mí.

Esta película desenmascara las situaciones incómodas que se normalizan en el día a día , con énfasis en el lado femenino. Así, La noche sin mí consigue incomodar al espectador en reiteradas ocasiones , siendo este su objetivo real para concientizar lo que viven muchas madres en silencio.

Con una duración de poco más de una hora, todo indicaría que se trata de una experiencia más bien corta y sencilla de ver, pero la constante sensación de disgusto con la historia hace creer al espectador que transcurrió mucho más tiempo. Por eso, la película de Berch y Chiabrando alcanza su cometido de la mano de Oreiro, la actriz ideal para el papel por su excelente nivel de expresividad facial.

Con respecto a los cines donde se podrá ver La noche sin mí, algunas de las principales salas serán Atlas Cines, Cinemark Hoyts, Cinépolis, Cines Multiplex y Showcase.

