Natalia Oreiro: "No hay que dejar de cuestionar cuando las cosas no están bien"

La actriz, que acaba de estrenar La mujer de la fila, una historia basada en hechos reales sobre familiares de personas detenidas, consideró que es "una privilegiada" por tener la posibilidad de hacer películas en este contexto del país.
La actriz Natalia Oreiro estrenó su nueva película La mujer de la fila, donde interpreta a interpreta a Andrea Casamento, fundadora de una red latinoamericana de familiares de personas detenidas. "Fue muy movilizante", destacó.
En el programa Fuera de Agenda, en C5N, con la conducción de Lautaro Maislin y Daniela Gian, la artista aseguró: "Es un privilegio poder hacer una nueva película. No soy ajena a la realidad cultural y social del país. Siento que las cosas no están bien".
Agregó: "Los que tenemos las posibilidad de hacer películas, tenemos que abrir camino para quienes les cuesta un poco más. A mi me gusta hacer esta película, hacer Campamento con mamá, y una comedia con Suar que empiezo a filmar a fin de mes, y también hacer una ópera prima, porque ellos son los que alguna vez fuimos nosotros, en nuestros comienzos", subrayó.
Además, habló de su proyecto futuro de la dirección de cine, aunque no tiene una fecha ni un proyecto determinado: "Es algo que me gustaría hacer, estoy preparándome hace mucho tiempo para hacerlo, no lo haría sola. Tengo varias ideas pero ninguna en particular, que tiene que ver con el origen. Pero no es algo inmediato", concluyó.
La avant premier de la película se realizó este martes, donde estuvo Oreiro junto a todo el elenco, el director Benjamín Ávila, y estuvo acompañada de su marido, el músico Ricardo Mollo. La producción se pudo ver por primera vez en Buenos Aires, en una sala de cine del barrio de la Recoleta.
