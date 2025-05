Natalia Oreiro salió al cruce de las críticas y explicó porqué no quiso sacarse fotos en la calle: "Soy una persona..."

De manera contundente, la artista respondió "no, por favor" al pedido y, cuando el video fue compartido en redes sociales, fueron muchos los cuestionamientos a la pareja de famosos.

Por ese motivo, Oreiro realizó este martes un vivo en su cuenta de Instagram donde se refirió al episodio. "No pensaba pasar por acá para aclarar nada porque me parecía que no era necesario, pero parece que si".

"Como no me gusta la polémica, preferí contar el contexto", continuó antes de señalar: "Me parece super importante tener la libertad de decidir qué hacer. Decir que no no está mal y no estar disponible para el deseo del otro, no es problema de uno, sino en todo caso del otro."

"Estábamos con mi pareja y con mi hijo paseando un domingo como cualquier familia... Nos veníamos sacando muchas fotos muy amablemente como hacemos siempre y se empezó a juntar mucha gente", relató.

Entonces contó cómo se inició el mal momento: "De repente una persona empieza a filmarme muy de cerca sin pedirme permiso y yo estaba con mi hijo al lado mío y esa situación fue altamente incómoda". "No me gusta que lo filmen, que compartan fotos de él ni que lo suban a las redes. Es menor de edad y además no elige eso", explicó en referencia a su hijo Merlín Atahualpa.

Luego señaló que aunque pidió que no la filmara más, esa persona continuó y "mi hijo se va caminando para atrás". "Lo que se vio es eso... Lamento que no se haya entendido".

Por último, sostuvo que "creo que siempre fui una persona muy agradecida con lo que me tocó vivir", aunque advirtió: "No quiere decir que esté disponible todo el tiempo porque soy una persona común con un trabajo extraordinario".