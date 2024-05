Nai Awada: "No quiero hablar nunca más de política porque ese es mi límite"

En el programa Right Now en C5N , con la conducción de Julieta Camaño , la hija del actor Alejandro Awada y sobrina del expresidente Mauricio Macri, aclaró: "Admiro mucho a las personas que deciden exponer su pensamiento pero en mi caso me hizo más mal que bien. Yo quiero hacer una carrera como actriz. Yo trabajo para el público por eso si voy para un lado me van a matar, si voy para el otro también. Prefiero guardarme mi opinión para mi casa y pensé porque no lo hice antes".

La artista, que tuvo gran exposición en el programa Bailando por un sueño en elTrece, recordó que en ese momento "estaba fascinada con estar ahí pero no sabía lo que hacía". Remarcó que "ya no pude sostenerlo más con el humor... siempre me preguntaban por papá o por Mauricio". Después del certamen que condujo Marcelo Tinelli, se alejó un tiempo de los medios.

La joven se animó y participa de un nuevo rol en el streaming de Telefe analizando el reality de Gran Hermano 2023 lugar en el que se siente cómoda analizando a los jugadores de la casa: "Me gusta ser actriz en todos sus estilos. Me siento como en mi casa".

Nai Awada se enfocó en las redes sociales y los medios y destacó: "Tengo mucho humor y me gusta divertirme, y no tengo nicho fit, ni nicho cocina, pero el que me sigue lo sabe". Recientemente compartió su poca idea para la cocina en su perfil: "Soy una payasa... que alguien me diga que no lo haga más", reflexionó.