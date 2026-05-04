4 de mayo de 2026 Inicio
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Jorge Rial cargó contra Marcos Galperin por su publicación sobre una jubilada: "Odia a este país"

El conductor de Argenzuela cuestionó al fundador de Mercado Libre, que se burló de una mujer que no llega a fin de mes. "Es un tipo que representa lo más degradado de la sociedad", enfatizó.

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Jorge Rial cruzó a Marcos Galperin.

El conductor de Argenzuela, Jorge Rial, cargó contra Marcos Galperin después de que el dueño de Mercado Libre compartiera en las redes sociales un video de una jubilada que relataba que no logra llegar a fin de mes ni a comprar sus medicamentos. El video cerraba con la mujer que expresaba que no había tenido trabajo formal, lo que motivó al empresario a acompañar la publicación con un emoji de risa.

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Durante el inicio de Argenzuela, por C5N, Rial cruzó a Galperin por su publicación en X, debido a su postura: "Este país está creando ricos desalmados y medio pelotudos. El ejemplo más grande es Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre y Mercado Pago. Es un tipo que tiene u$s7.200 millones de dólares, la vida armada para él. Nació en la comodidad. No hizo la empresa en un garage como quieren hacer vender. Es un pibe que se crio en un balcón".

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La publicación de Marcos Galperin.

La publicación de Marcos Galperin.

En tal sentido, cuestionó las actitudes del empresario. "Además, no vive en Argentina, sino en Uruguay. No porque quiera a los uruguayos, sino porque quiere pagar impuestos. Es un evasor. En el fondo, odia a este país. Tuvo un posteo muy desagradable, con una repercusión impresionante. Es un tipo que representa lo más degradado de la sociedad. Es el rico que no le importa el otro. Tiene una falta de solidaridad y empatía. En su momento, le chupó las medias a Massa y a todos los candidatos", expresó.

En tanto, el conductor marcó que Galperin debiera ser empático: "Me tiene bloqueado. Es un cagón y no se banca la crítica ni un mano a mano. Es millonario pero es muy pobre. Tranquilamente, esa señora podría haber sido tu vieja. La respuesta es indignante, cuando los más solidarios deberían ser los que más tienen. Reirte de una vieja te hace todavía más sorete".

Coscu también cruzó a Marcos Galperin: "Genera odio"

El streamer Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, y el empresario Marcos Galperin protagonizaron en las últimas horas un cruce que se volvió viral y generó polémicas en las redes sociales.

Todo comenzó cuando el fundador de Mercado Libre compartió en su cuenta de X un fragmento de una entrevista televisiva en el que una jubilada relataba que no logra llegar a fin de mes ni comprar sus medicamentos. El video cerraba con la mujer explicando que no había tenido trabajo formal, lo que motivó al empresario a acompañar la publicación con un emoji de risa.

El gesto generó un inmediato rechazo de distintos usuarios, entre ellos el de Coscu, quien salió al cruce con dureza. “¿Cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada? Eran otras épocas, quizás en aquel entonces mantenía una familia siendo ama de casa…”, escribió.

En otra publicación, agregó: “Cuando les pregunten si la plata les da felicidad acuérdense de este ejemplo: la persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios”.

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