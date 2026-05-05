Crisis en los hospitales universitarios: "En un mes y medio no vamos a poder seguir funcionando" Los profesionales llevan a cabo una protesta donde alertaron por el cumplimento con la ley de Financiamiento y sobre la parálisis inminente de los centros de salud. "Estamos en mayo y todavía no recibimos fondos correspondientes al año en curso", señalaron. Por + Seguir en







Los médicos advierten por la situación.

Los hospitales universitarios llevaron a cabo este martes un nueva protesta y reclamo por el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ley de Financiamiento sobre el cual advirtieron que "de seguir así, en un mes y medio no vamos a poder seguir funcionando".

Norberto Lafos, director del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari de la Ciudad de Buenos Aires, describió al periodista de C5N Adrián Salonia la dramática situación que atraviesan los centros de salud. "Junto con los directivos del hospital de clínicas hemos convocado esta mañana a una conferencia de prensa para alertar sobre la problemática que estamos viviendo que es el no cumplimento de la partida presupuestaria del Presupuesto 2026 que tiene un ítem para gastos operativos de los hospitales universitarios"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2051681858333626870&partner=&hide_thread=false El reclamo del día: trabajadores y alumnos de la UBA | "Tenemos que alertar sobre la problemática que estamos viviendo"



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"Los mismos en su carácter anual son de $80 mil millones para todos los hospitales universitarios, no solamente para la UBA. Hay en Córdoba, Mendoza y La Rioja. Estamos en mayo y todavía no recibimos fondos correspondientes al año en curso. Ya con la inflación acumulada en estos cuatro meses, más el 30% del año pasado, imaginate como se hace para pagar a los proveedores con la deuda que tenemos y lo que vamos a cobrar. En estos cuatro meses ya perdimos mínimo un 10%", señaló el profesional.

En este sentido, hizo énfasis en que el reclamo al Gobierno no es una ayuda financiera: "Es lo que nos corresponde por la ley de Presupuesto. De seguir así en un mes y medio no vamos a poder seguir funcionando".

La situación del Hospital de Clínicas de la UBA Más temprano, Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas de la UBA, habia calificado como "crítica" la situación del centro médico: "Lamentablemente en los últimos 4 meses no hemos recibido un peso de la parte del financiamiento del funcionamiento del hospital. Y eso pone al hospital en jaque". "En la parte salarial estamos con un retardo salarial del 50%. Para poner números: la línea de pobreza de una familia es de $800.000. El 80% del personal del hospital —médicos, residentes, enfermeros, técnicos— cobran por debajo de ese valor. Un médico residente cobra $500.000, un enfermero cobra $400.000, la gente de limpieza cobra $300.000. Lamentablemente estamos manejando un hospital donde la gente que se dedica a cuidar a la gente no está cuidada", detalló Melo al periodista de C5N Adrián Salonia.