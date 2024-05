Murió Javier Martínez, líder de Manal y pionero del rock argentino

"Lo acompañaremos en su viaje a la Eternidad por siempre y para siempre", escribió Dora Martínez, en una publicación en la que citó una frase de su hermano que dice: "Cuando uno no tiene más nada que decir, comienza el viaje de callar".

hermana Javier Martínez

Días atrás, su hermana había revelado que el legendario baterista estaba atravesando una situación delicada de salud.

"En estos momentos siento que debo comunicarme con los seguidores de mi hermano Javier. Para mí siempre: mi hermano. Para Uds., sus amigos, sus fans. Está muy grave de salud. Si no fuera así, seguro guardaría silencio. Pero dadas las circunstancias estoy haciendo pública la situación. Está internado en terapia intensiva en un centro de Alta Complejidad", escribió la hermana de Martínez en la página de Facebook del baterista.

Javier Martínez Manal

Manal, una de las bandas pioneras del rock argentino

Junto a Los Gatos y Almendra, Manal fue una de las bandas pioneras del rock nacional. El trío estaba integrado por Martínez (voz y batería), Claudio Gabis (guitarra) y Alejandro Medina (bajo) y tenía claras influencias de Cream, Jimi Hendrix y Led Zeppelin.

Formados a finales de la década de los sesenta, el grupo editó dos discos: Manal (1970) y El León (1971). Porque hoy nací, Avellaneda blues, Una casa con diez pinos, No hay tiempo de más, No pibe, Avenida Rivadavia, Todo el día me pregunto y Jugo de tomate frío son los himnos más conocidos de Manal.

Embed - MANAL EN RED HOUSE STUDIOS: ¨Jugo de tomate¨

Tras el lanzamiento de su segundo disco, Manal se disolvió y Javier Martínez emigró a Europa, donde vivió por varios años. Allí, en 1985, alcanzó un récord de 41 horas y media tocando la batería de manera ininterrumpida, parando solamente cinco minutos por hora para alimentarse, en un torneo benéfico organizado por la Municipalidad de Toulón, en Francia.

Manal tuvo dos reuniones. La primera fue en 1980, que incluyó el lanzamiento de un disco nuevo y multitudinarios shows en el estadio Obras, además de otro álbum en vivo. La segunda fue en 2016, organizada por el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, en la que hubo un show en su club privado Red House, un disco en vivo, un DVD y un lujoso libro de fotos.