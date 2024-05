Gran Hermano 2023: la libertaria Furia quiere recurrir al Inadi para denunciar a Coty Romero

Nai Awada: "No quiero hablar nunca más de política porque ese es mi límite"

Dirigiéndose a Darío, la joven recordó a la participante recientemente eliminada, con quien tuvo varios cruces, y lanzó: "La mina vino para hacer pelear a las personas o desconectarlas. ¿Saben que yo le puedo hacer una denuncia contra el Inadi con todo lo que dijo de mí?".

Luego explicó lo que la motivaría a presentar ese reclamo: "Esa no sabe con quien se metió. Yo de acá salgo y cinco carta documento a cada uno. Se van de boca porque no saben de leyes. Yo le dije, 'vos me estás difamando'".

Lo anecdótico de la situación es que la participante más polémica del reality ha declarado en reiteradas oportunidades su apoyo al presidente Javier Milei, quien ordenó el cierre del organismo que intercedía en situaciones de discriminación. Debido a que se encuentra aislada por el concurso desde el 11 de diciembre, un día después de la asunción del libertario, Furia no está al tanto del desmantelamiento del Inadi.

