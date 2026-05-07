Google lanzó "Fuentes Preferidas": cómo elegir a C5N en Noticias Destacadas

La nueva función del buscador permite personalizar la sección de noticias y priorizar sitios elegidos por cada usuario. La herramienta ya está disponible a nivel global y modifica la forma en que se consume información en Google.

Google comenzó a implementar “Fuentes Preferidas” , una nueva herramienta que les permite a los usuarios seleccionar qué medios de comunicación y portales tendrán mayor visibilidad dentro de la sección “Noticias Destacadas” del buscador. La actualización ya funciona a nivel mundial en todos los idiomas compatibles y representa un cambio importante en la manera en que se distribuyen las noticias dentro de la plataforma.

Crisis en los hospitales universitarios: "En un mes y medio no vamos a poder seguir funcionando"

Hasta ahora, el algoritmo de Google decidía automáticamente qué medios aparecían con mayor frecuencia entre los resultados destacados. Con esta nueva opción, los usuarios podrán intervenir directamente sobre el contenido periodístico que desean priorizar en sus búsquedas.

La función apunta a personalizar la experiencia informativa y fortalecer el vínculo entre los lectores y los medios que consideran más confiables o relevantes.

Para activar esta herramienta, se puede acceder al link https://www.google.com/preferences/source?q=c5n.com o bien realizar una búsqueda relacionada con un tema de actualidad dentro de Google Search. Una vez desplegados los resultados, el usuario debe ingresar a la sección “Noticias Destacadas”.

Allí aparecerá un ícono con forma de estrella. Al seleccionarlo, se abrirá un menú en el que se podrá agregar el sitio elegido como fuente prioritaria. En el caso de C5N, se debe ingresar la dirección www.c5n.com .

Desde ese momento, el buscador comenzará a mostrar con mayor frecuencia las publicaciones de ese medio dentro de los resultados personalizados.

image

Qué impacto tiene la nueva función de Google

De acuerdo con datos difundidos por la propia compañía, los usuarios que seleccionan un medio como fuente preferida tienen el doble de probabilidades de volver a ingresar posteriormente a ese sitio.

Google aseguró además que, desde el lanzamiento de la herramienta, ya se marcaron más de 200.000 sitios únicos como preferidos. La empresa interpreta este comportamiento como parte de una tendencia creciente hacia el consumo de información más personalizado.

La incorporación de esta función se da en un escenario atravesado por la sobreabundancia de contenidos digitales y la circulación de noticias falsas. En ese contexto, las plataformas buscan ofrecer herramientas que permitan a los usuarios identificar y seguir fuentes informativas de confianza.