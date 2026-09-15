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Nació Orión, el segundo hijo de Maluma: el significado detrás de su nombre

La llegada de Orión, el segundo hijo de Maluma, se suma a París y marca un hito familiar para el cantante colombiano.

Maluma y Susana Gómez agrandaron la familia con un tierno anuncio de la llegada de Orión.

Maluma y Susana Gómez agrandaron la familia con un tierno anuncio de la llegada de Orión.

Redes sociales

El músico Maluma fue padre por segunda vez con su mujer, Susana Gómez, y presentó a Orión, que nació el lunes 14 de septiembre, y explicó el significado del nombre que eligieron para el bebé.

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El cantante colombiano uso las redes sociales para compartir la noticia con sus más de 63 millones de seguidores, y apareció junto a la mamá y el bebé en blanco y negro. "Orión Londoño Gómez. 14/09/26", escribió en la publicación Juan Luis Londoño conocido mundialmente como "Maluma", junto a un corazón celeste.

Además, el famoso publicó una historia de Instagram donde se lo ve descansando sin remera con el bebé recostado tranquilamente sobre su pecho. Para musicalizar el especial anuncio en sus redes, el intérprete eligió el tema Desde que te tengo, del cantante mexicano Carín León.

Maluma tiene dos hijos con su pareja, Susana Gómez: París, su primera hija, nacida el 9 de marzo de 2024 y Orión, su segundo hijo, nacido el 14 de septiembre de 2026. El artista colombiano está casado con una arquitecta y empresaria, que enfocó su carrera en el diseño y la construcción.

El nombre del menor, Orión, significa "el cazador" o "el que está en el límite" según sus raíces en el idioma griego antiguo. Era hijo del dios del mar, Poseidón, lo que le otorgaba dones especiales como caminar sobre las aguas. Tras morir a causa de la picadura de un escorpión enviado por Gea o Apolo, Zeus lo elevó al firmamento.

Maluma anunció su nueva paternidad en redes

El cantante colombiano Maluma había compartido a través de un posteo una tierna imagen junto a su familia para celebrar que iba a ser papá por segunda vez, de su segundo bebé. En esa oportunidad compartió una foto junto a su mujer, Susana Gómez, y su hija París, dándole un beso en la panza a la embarazada. Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, nació en Medellín el 28 de enero de 1994, y entre sus mayores éxitos están Hawái, Felices los 4, Borró Cassette y 11 PM.

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