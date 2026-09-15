A qué hora juega San Pablo vs. Boca, por la Copa Sudamericana: formaciones y cómo ver en vivo El Xeneize enfrenta al conjunto paulista en el mítico Estadio Morumbí donde buscará hacer valer el 1-0 logrado en La Bombonera. Arruabarrena contará con tres regresos en la convocatoria y planea mantener a Flores en el ataque. El ganador enfrentará en semifinales a Vasco Da Gama o Independiente Santa Fe. Por Agregar C5N en









En la ida, Boca le ganó 1-0 San Pablo. Web

Boca enfrenta a San Pablo este martes desde las 21:30 en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Luego de la victoria por 1-0 lograda en La Bombonera en la ida, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena, que contará con tres regresos en la convocatoria, plantea mantener a Leonel Flores en la delantera, junto a Miguel Merentiel.

El ganador de la serie enfrentará al vencedor entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama. El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro del encuentro en el que el Xeneize buscará volver a clasificar entre los cuatro mejores luego de 12 años.

Con la última victoria ante Central Córdoba por el Torneo Apertura, Boca extendió su buen presente deportivo el se transformó en positivo respecto a lo vivido meses atrás con las constantes derrotas y la poca regularidad que presentaba en el torneo local e incluso que también lo llevó a quedar eliminado de la Copa Libertadores.

A nivel futbolístico, Boca contará con la vuelta de Milton Delgado, quien había sufrido una distensión muscular en el isquiotibial, formó parte de la convocatori y podría meterse en el equipo titular en lugar de Tomás Belmonte debido a su importancia dentro del esquema del Vasco.

Boca se juega ante San Pablo el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana. Web San Pablo por su parte, que guardó titulares y viene de perder el clásico 2-0 ante Palmeiras, no podrá contar con el delantero Jonatan Calleri, que en la ida fue amonestado y por acumulación de tarjetas quedó afuera. Deberá, al menos, ganar por un gol de diferencia para llevar el partido a los penales.