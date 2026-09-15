15 de septiembre de 2026 Inicio
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Acusan a la hija del "Cartonero" Báez por liderar una red de estafas desde la cárcel de Batán

Afrontará un juicio a fin de año junto a su pareja por comprar artículos con tarjetas de crédito robadas a través de llamadas telefónicas para luego revenderlos en Facebook.

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La banda operaba desde la cárcel de Batán.

La banda operaba desde la cárcel de Batán.

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Carla Ayelén Báez, hija del célebre testigo del caso Monzón conocido como "El Cartonero" Báez, y su pareja, Ignacio Gabriel Catán, irán a juicio oral a fin de año en Mar del Plata. Ambos están acusados de liderar una red criminal dedicada a cometer estafas con tarjetas de crédito robadas desde el Complejo Penitenciario de Batán para luego revender la mercadería en la red social Facebook.

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Según informó La Capital de Mar del Plata, el rastreo de las antenas de telefonía celular ubicó el origen de las comunicaciones en las celdas de la cárcel y en un tramo de la Ruta 88. Desde allí, los reclusos realizaban inteligencia previa a través de llamadas a los centros de atención al cliente de la empresa Visa para verificar los saldos disponibles de los plásticos de otras personas.

Una vez confirmados los límites de compra, los acusados contactaban a diversos comercios marplatenses para ejecutar las transacciones fraudulentas. La causa, que tramita en el Juzgado Correccional Nº5, también tiene como imputados a Juliana Ríos y Nicolás Ezequiel Chiachiarella en calidad de vendedores de los productos.

El patrón delictivo quedó registrado a partir del 17 de agosto de 2022. Ese día, un hombre con identidad falsa se comunicó por la aplicación WhatsApp con un local de cerámicos y compró un juego de sanitarios por $80.854 mediante un enlace de pago electrónico con los datos de una tarjeta Mastercard robada.

Los cómplices revendían los artículos robados en las redes sociales

Los reclusos repitieron las maniobras en septiembre de 2022 contra una mueblería y un local de colchones para adquirir autos infantiles a batería y somieres. Tras las compras, la banda contrataba a fleteros ajenos al delito para trasladar la mercadería hacia domicilios particulares.

Los bienes obtenidos de forma ilícita pasaban a manos de Ríos y Chiachiarella para su publicación en Facebook Marketplace a cambio del cobro de comisiones. La Policía allanó la vivienda de estos vendedores y secuestró un bidet sin uso con las marcas del comercio damnificado, prueba que permitió cerrar el circuito de la investigación.

Los principales acusados registran condenas previas por narcotráfico

Báez y Catán ya recibieron penas de prisión en marzo de 2023 tras un juicio abreviado por comercialización de cocaína al menudeo en el barrio Aeroparque. El Tribunal Oral Nº3 impuso cinco años de encierro para la mujer y 16 años y seis meses para el hombre, quien poseía otra condena anterior por otros delitos.

La figura de la imputada remite de manera directa al nombre de su padre, Rafael Báez. Este hombre cobró notoriedad pública a fines de la década de 1980 con el apodo de "El Cartonero" al declarar como testigo presencial en el juicio por el asesinato de Alicia Muñiz a manos del exboxeador Carlos Monzón.

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