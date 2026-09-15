Dónde ver Widow's Bay, la serie más ganadora en los Premios Emmy 2026

La comedia de terror fue un éxito en las nominaciones y se llevó 14 estatuillas en los Creative Arts y en la ceremonia principal. Fue la más premiada en edición y tuvo a Betty Bilpin como Mejor Actriz Invitada en comedia.

Los Premios Emmy 2026 dejaron muchas perlitas en su ceremonia , incluido el olvido de Chuck Norris en los In Memoriam 2026. Entre lo más destacado, Widow’s Baby fue la serie más premiada en el evento con 14 estatuillas y recibió en reconocimiento. Ahora bien, ¿dónde se puede ver?

El 14 de septiembre durante la noche, la ciudad de Los Ángeles se llenó de estrellas porque se desarrollaron los premios para enaltecer a lo mejor de la televisión. Widow’s Baby recibió 19 nominaciones y ganó 14. Un número histórico y demoledor para el resto de la competencia.

Entre sus logros más destacados, Betty Gilpin fue reconocida como Mejor Actriz Invitada en comedia , mientras que Matthew Rhys logró un histórico doblete al imponerse como Mejor Actor en comedia por Widow’s Bay y también por La bestia en mí.

Además, el guion de Katie Dippold se llevó el Emmy en su categoría, consolidando a la serie como una de las más influyentes y originales de la temporada. Y todavía la noche no terminó: Widow’s Bay sigue en carrera por más premios que podrían ampliar su dominio absoluto en esta edición.

La comedia de terror arrasó en la noche de los Emmy 2026 y se convirtió en la serie más premiada de la ceremonia , superando a otras favoritas como The Pitt (4 galardones) y DTF St. Louis (6 premios en miniserie/antología). Su dominio confirmó el impacto de la producción en su primera temporada y la posiciona como el fenómeno televisivo del año.

Asimismo, la producción cerró la noche con el máximo galardón en comedia, sumando un triunfo más a su lista de premios y confirmando su dominio absoluto en esta edición. La serie se puede ver por Apple TV+.

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La 78ª edición de los premios Emmy reunió a las principales producciones de la televisión estadounidense y confirmó el protagonismo que las plataformas de streaming alcanzaron en las categorías más importantes. La ceremonia se realizó en el Peacock Theater de Los Ángeles y tuvo a Mariska Hargitay como conductora.

Entre las series que llegaron a la ceremonia con mayor cantidad de nominaciones se encontraba The Pitt, que encabezaba la edición con 25 candidaturas y se llevó varios de los premios más importantes de la noche, entre ellos el de Mejor Actor en Drama, a Noah Wyle y la estatuilla a Mejor Serie de Drama. El show médico protagonizado por Noah Wyle transcurre en una guardia de emergencias de Pittsburgh y muestra el trabajo de médicos, residentes y enfermeros durante extensas jornadas. Su primera y segunda temporada están disponibles en HBO Max.

Otra de las producciones que concentró la atención fue Hacks, que competía con su quinta y última temporada. La comedia protagonizada por Jean Smart (quien obtuvo por quinta vez consecutiva el premio a Mejor Actriz de Comedia) y Hannah Einbinder había conseguido 24 nominaciones y volvió a poner el foco en la relación entre la veterana comediante Deborah Vance y la joven guionista Ava. La serie también puede verse en HBO Max.

Por su parte, Pluribus, la ficción de ciencia ficción creada por Vince Gilligan, llegó a la ceremonia con 18 nominaciones. Rhea Seehorn obtuvo el premio a Mejor Actriz en Drama por esta historia ambientada en un mundo transformado por un fenómeno que modificó la vida de gran parte de la humanidad. La producción está disponible en Apple TV.