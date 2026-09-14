14 de septiembre de 2026 Inicio
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Emmy 2026: dónde ver en Argentina la ceremonia de los grandes premios de la TV

La 78ª edición de los premios más importantes de la televisión estadounidense se realiza este lunes en Los Ángeles. La transmisión para Argentina comenzó a las 20, con la cobertura de la "alfombra azul".

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El evento se realiza en el Peacock Theater de Los Ángeles.

El evento se realiza en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Los Premios Emmy 2026 tienen este lunes 14 de septiembre una nueva edición, con la ceremonia principal de la 78ª entrega de los galardones que reconocen a las producciones y figuras más destacadas de la televisión estadounidense. El evento se realiza en el Peacock Theater de Los Ángeles y tiene como conductora a Mariska Hargitay, protagonista de Law & Order: SVU.

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En Argentina, la gala podrá verse en vivo desde las 20 a través de TNT (407 en Telecentro, 306 en Flow y 502 en DirecTV) y HBO Max, según la programación anunciada para Latinoamérica. La ceremonia comenzará a esa hora en nuestro país, mientras que en Los Ángeles el inicio está previsto para las 17, debido a la diferencia horaria.

La transmisión estará centrada en la entrega de los principales premios, luego de que las categorías técnicas fueran distribuidas en las dos jornadas de los Creative Arts Emmy, realizadas el 5 y 6 de septiembre. La gala principal entregará 19 estatuillas.

Cuáles son las grandes favoritas a los Emmy

Entre las grandes protagonistas de la noche aparece The Pitt, que llega como la serie con más nominaciones, con 25 candidaturas. La producción buscará repetir el premio a mejor drama obtenido en la edición anterior. También se destaca Hacks, que suma 24 nominaciones por su temporada final y podría despedirse con nuevos reconocimientos para Jean Smart.

La competencia también incluye a Widow's Bay, con 19 nominaciones, y Pluribus, con 18, dos producciones que buscarán desplazar a las principales favoritas. En actuación, Noah Wyle, Rhea Seehorn y Jean Smart aparecen entre los nombres más destacados de la jornada.

Así, los espectadores argentinos podrán seguir desde las 20 una de las principales ceremonias de la industria televisiva, con la definición de las series, actores, directores y guionistas que se llevarán los Emmy correspondientes a la temporada 2025-2026.

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