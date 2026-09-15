15 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de septiembre

El oficial minorista opera a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación tras un inicio de semana sin cambios que mantiene la calma cambiaria en un contexto internacional difícil.

Por
El dólar oficial atraviesa septiembre sin sobresaltos.

El dólar oficial atraviesa septiembre sin sobresaltos.

Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, luego de un inicio de semana sin cambios en medio de un clima internacional adverso marcado por una nueva escalada del petróleo, las tensiones en Medio Oriente y las dudas en torno a la IA, que podrían impulsar una suba de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles.

El dólar oficial se mueve por encima de los $1.500.
Te puede interesar:

El dólar se mantuvo estable a la espera de la presentación del Presupuesto 2027

El BCRA publicó el pasado viernes el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de agosto de 2026, que reúne las estimaciones de analistas privados sobre las principales variables de la economía. En materia cambiaria, los encuestados proyectaron un dólar mayorista en torno a los $1.630 para fin de año, con la expectativa puesta en el impacto que pueda tener la previa electoral de 2027.

En tanto, el Ministerio de Economía logró renovar la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos al alcanzar un rollover del 103,46%. La Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $8,41 billones, superando los compromisos inmediatos estimados en $8,13 billones y obteniendo un financiamiento neto cercano a los $281.000 millones, con una buena respuesta del mercado que logró evitar un excedente de pesos disponibles en el sistema financiero que pudiera volcarse a la compra de dólares y agregar tensión sobre la cotización.

El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.

El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.507,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.989.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.591,95 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.534,10.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En una charla en la Universidad Torcuato Di Tella, el ministro de Economía Luis Caputo le pidió a alumnos que sus padres saquen los dólares del colchón.

Ganancias 2025: a días del vencimiento, el Senado sigue sin definir Inocencia Fiscal II y piden otra prórroga

El dólar cotiza arriba de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de septiembre

El dólar cotizó arriba de los $1.500.

El dólar cerró la semana en baja, aunque arriba de los $1.500

El dólar oficial y una semana con movimientos leves.

El dólar se mantuvo estable y cerró por encima de los $1.500

El dólar oficial arrancó la semana con estabilidad.

Leve suba del dólar, a la espera de la inflación de agosto

El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.

El dólar no se movió y mantiene su nuevo piso por encima de los $1.500

Rating Cero

Olvidaron a Chuck Norris entre los fallecidos.

Papelón en los Premios Emmy 2026: olvidaron incluir a Chuck Norris y otros actores destacados

Toda la verdad de MasterChef.

Se filtró quién será el reemplazo de L-Gante en MasterChef Celebrity

El músico no estará en MasterChef.

Se supo el verdadero motivo por el que Telefe echó a L-Gante de MasterChef Celebrity

La serie Widow’s Bay fue la gran ganadora de los Emmy 2026. 

Widow's Bay fue la serie más ganadora de los Emmy 2026 con 14 estatuillas

La maldición de Widow’s Bay, una de las grandes ganadoras de la noche.

Emmy 2026: dónde ver en Argentina las series ganadoras de la gran noche de la televisión

Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante.

Nuevo escándalo para L-Gante: allanan la casa del músico por una denuncia de amenazas

últimas noticias

Preocupación por la morosidad.

Morosidad: los bancos estiman que se refinanciaron más de 500 mil créditos

Hace 30 minutos
Habrá atención médica gratuita, asesoramiento profesional, clases magistrales y muestras de proyectos científicos. 

La UBA realizará clases abiertas y ofrecerá servicios de salud en Plaza de Mayo en reclamo por el financiamiento Universitario

Hace 37 minutos
La numerología se trata de una práctica ancestral con la capacidad de prever eventos futuros a través de los números. 

Estos son los números de la suerte para el martes 15 de septiembre, signo por signo

Hace 45 minutos
Olvidaron a Chuck Norris entre los fallecidos.

Papelón en los Premios Emmy 2026: olvidaron incluir a Chuck Norris y otros actores destacados

Hace 59 minutos
Toda la verdad de MasterChef.

Se filtró quién será el reemplazo de L-Gante en MasterChef Celebrity

Hace 1 hora