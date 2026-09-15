Yipio vs. Sol: se filtró quién ganará la final de Gran Hermano: Generación Dorada

Los sondeos hasta el momento no permiten asegurar una clara ganadora. El desenlace está completamente abierto. Quien se consagre será la primera mujer en ganar el reality en Argentina después de 19 años.

Gran Hermano Generación Dorada ya tiene definidas a sus dos finalistas después de más de 200 días de competencia y 43 participantes que pasaron por la casa más famosa del país. Yisela "Yipio" Pintos y Solange "Sol" Abraham se enfrentarán en un duelo cargado de tensión, y las encuestas que circulan en redes ya empiezan a marcar tendencias sobre quién podría consagrarse campeona.

Lejos de tratarse de un duelo entre dos jugadoras que se llevaron bien durante su estadía, el enfrentamiento final reúne a dos participantes con estrategias completamente distintas que chocaron prácticamente desde el comienzo de esta edición. Tanto la uruguaya como la exjugadora tuvieron que salir del reality en algún momento del certamen para luego regresar con más fuerza y llegar a esta instancia decisiva.

Federico Bongiorno, quien conduce el streaming de GH por el canal de YouTube de Telefe junto a Lucila "La Tora" Villar, realizó una nueva encuesta en su cuenta oficial de X preguntando a sus seguidores quién creían que se llevaría el trofeo. En menos de media hora, más de 11.000 usuarios dejaron su voto y la tendencia fue clara. Solange corre con ventaja acumulando el 66,2% de los votos, superando ampliamente a la uruguaya, que concentra el 29,1%, mientras que el 4,7% restante se inclinó por la alternativa no sabe/no contesta.

Sin embargo, los números cambian radicalmente según la plataforma. En Instagram el escenario se invierte por completo , con Yipio en la delantera acumulando el 61% de las preferencias contra el 33% que reúne Sol, lo que deja abierta la posibilidad de un resultado incierto hasta el último momento de la gala final.

Charlotte Caniggia fue eliminada este lunes de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público, quedando en el tercer puesto de la competencia . De las tres finalistas que llegaron a esa instancia, fue la menos votada, acumulando apenas el 10,7% de los sufragios. Con ese resultado, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se quedó con un premio de 10 millones de pesos.

Antes de despedirse de la casa, la mediática le dio su apoyo explícito a Yipio. "Amiga, ojalá ganes", le dijo a la uruguaya. Luego se dirigió al público con un mensaje de agradecimiento. "Muchas gracias por todo... Gracias por esta gran oportunidad, llegué bastante lejos. No me tenía fe, je. Gracias a la gente que me bancó siempre, los amo. ¡Gracias por todo!", expresó.

Redes sociales

Luego de la salida de Charlotte, Sol y Yipio dejaron en evidencia toda la rivalidad que acumularon y protagonizaron una fuerte pelea en la que se dijeron de todo. Ahora deberán convivir 48 horas más juntas antes de la definición, con la placa nuevamente abierta para que el público vote enviando GH al 9009.

El cronograma de cierre continúa este martes con un programa especial desde las 22.15 en Telefe, donde las dos finalistas recibirán distintas sorpresas, mientras que el miércoles se realizará la gran final. La ganadora se llevará 70 millones de pesos más los intereses generados en una billetera virtual y una casa, mientras que la subcampeona recibirá 20 millones de pesos. El jueves habrá una fiesta con premios en el estudio del canal, con la participación de exjugadores, las finalistas y los panelistas.